Xu hướng sở hữu second home đa năng mặt tiền biển

Với lợi thế kết nối gần TP.HCM, không gian thiên nhiên chữa lành cùng khả năng khai thác vận hành thực tế, Maia Resort Ho Tram đang trở thành lựa chọn của chủ doanh nghiệp, cấp quản lý C-level và gia đình thành đạt muốn tìm kiếm một "tài sản sống" đúng nghĩa.

Khi giới thành đạt bắt đầu tìm kiếm một "tài sản sức khỏe" thay vì chỉ là bất động sản đầu tư

Sau nhiều năm tăng tốc cùng công việc và áp lực vận hành doanh nghiệp, giới doanh nhân hiện nay đang thay đổi cách nhìn về giá trị của một tài sản. Nếu trước đây, bất động sản chủ yếu được xem là công cụ tích lũy và gia tăng lợi nhuận, thì hiện tại, yếu tố được ưu tiên nhiều hơn lại là chất lượng sống và khả năng tái tạo năng lượng lâu dài.

Áp lực đô thị, cường độ công việc cao cùng tình trạng burnout ngày càng phổ biến khiến nhu cầu sở hữu một không gian nghỉ dưỡng riêng tư, gần gũi thiên nhiên trở nên rõ rệt hơn. Đó không còn là nơi chỉ dành cho những kỳ nghỉ ngắn, mà trở thành "không gian hồi phục" cho cả thể chất lẫn tinh thần của gia đình.

Trong xu hướng đó, second home ven biển nổi lên như một lựa chọn lý tưởng nhờ khả năng kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và cân bằng cuộc sống. Đặc biệt với nhóm khách hàng giữ vai trò C-level ở các doanh nghiệp hay chủ doanh nghiệp, đây còn là cách để duy trì trạng thái năng lượng ổn định nhằm vận hành công việc hiệu quả hơn trong dài hạn.

Xu hướng second home hiện nay cần đáp ứng đồng thời nghỉ dưỡng, làm việc và khả năng khai thác dòng tiền

Một second home lý tưởng cần đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí: thuận tiện di chuyển từ TP.HCM, có thể ở dài ngày, phù hợp làm việc từ xa và đủ tiềm năng khai thác vận hành khi không sử dụng. Đây cũng là lý do các điểm đến ven biển gần TP.HCM ngày càng được quan tâm, khi mô hình "workcation" và nghỉ dưỡng cuối tuần đang dần trở thành thói quen sống mới của giới thành đạt.

Không gian sống gần thiên nhiên cũng giúp nâng cao chất lượng làm việc. Thay vì bó hẹp trong những văn phòng áp lực giữa đô thị, nhiều doanh nhân lựa chọn điều hành công việc từ một không gian riêng tư bên biển, nơi họ có thể vừa duy trì hiệu suất, vừa cân bằng tinh thần và tái tạo cảm hứng sáng tạo.

Maia Resort Ho Tram - giải pháp second home cho thế hệ "wellness investor"

Trong khi nhiều dự án nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình hình thành hệ tiện ích và vận hành, Maia Resort Ho Tram sở hữu lợi thế khác biệt khi nằm trong quần thể nghỉ dưỡng The Grand Hồ Tràm rộng 164 ha - một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô và hoàn thiện bậc nhất khu vực phía nam.

Từ TP.HCM, chủ sở hữu có thể dễ dàng tiếp cận dự án nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ, đặc biệt là tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã đưa vào hoạt động, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển và biến Hồ Tràm trở thành điểm đến nghỉ dưỡng cuối tuần lý tưởng cho giới doanh nhân, chuyên gia và gia đình thành đạt.

Không chỉ hưởng lợi từ vị trí kết nối chiến lược, Maia Resort Ho Tram còn được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp đã hiện hữu tại The Grand Ho Tram. Từ sân golf The Bluffs Ho Tram Strip được thiết kế bởi huyền thoại Greg Norman đến chuỗi khách sạn quốc tế, tất cả tạo nên một điểm đến đáp ứng trọn vẹn nhu cầu nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và lưu trú cao cấp theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Bên cạnh hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn chỉnh, Maia Resort Ho Tram còn sở hữu một giá trị ngày càng trở nên khan hiếm: sự kết nối nguyên bản với thiên nhiên. Được bao bọc bởi hơn 11.000 ha rừng tự nhiên Bình Châu - Phước Bửu và hướng trọn tầm nhìn ra biển Đông, dự án mang đến trải nghiệm sống giữa hai hệ sinh thái quý giá bậc nhất của vùng duyên hải phía Nam - nơi "rừng vàng" gặp "biển bạc" trong cùng một khung cảnh.

Tận dụng lợi thế độc bản đó, Maia được phát triển như một bộ sưu tập bất động sản nghỉ dưỡng biển với thiết kế đề cao sự giao hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Toàn bộ 100% căn hộ đều sở hữu tầm nhìn biển trực diện, trong khi các villa được thiết kế như những private retreat dành riêng cho chủ nhân. Không gian mở, mặt thoáng rộng, sân vườn và hồ bơi riêng tư giúp thiên nhiên trở thành một phần của trải nghiệm sống mỗi ngày. Đặc biệt, bộ sưu tập villa sở hữu thiết kế cho phép xe hơi di chuyển trực tiếp vào tận nhà - một đặc quyền hiếm có, mang đến sự thuận tiện, riêng tư và trải nghiệm sống đẳng cấp dành cho những chủ nhân đề cao tính cá nhân hóa.

Giá trị của dự án tiếp tục được nâng tầm thông qua dịch vụ vận hành bởi Fusion - thương hiệu hospitality nổi tiếng với triết lý wellness hospitality. Đây không chỉ là yếu tố đảm bảo chất lượng trải nghiệm lưu trú mà còn góp phần duy trì tiêu chuẩn vận hành và giá trị tài sản trong dài hạn.

Đối với nhà đầu tư, Maia Resort Ho Tram không chỉ mang lại giá trị sử dụng thực tế mà còn mở ra tiềm năng khai thác lưu trú hấp dẫn thông qua hệ thống vận hành và bán phòng quốc tế chuyên nghiệp. Trong bối cảnh sân bay quốc tế Long Thành đang từng bước hình thành và mở rộng khả năng kết nối quốc tế cho khu vực, dự án được kỳ vọng hưởng lợi trực tiếp từ sự gia tăng của dòng khách du lịch cao cấp, chuyên gia và khách nghỉ dưỡng quốc tế, từ đó gia tăng tiềm năng khai thác dòng tiền bền vững trong dài hạn.