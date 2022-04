Xu hướng thanh toán số của giới trẻ và kỹ năng giao dịch an toàn bảo mật

Bên cạnh tiện ích mà các phương thức thanh toán số mang lại thì ưu thế về các vấn đề an toàn, bảo mật trong giao dịch cũng là vấn đề được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Thanh toán không tiền mặt "chiếm" Sóng

Sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam lần 2 với thông điệp “Tự tin mở lối - trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại” do Báo Tiền Phong và Công ty CP thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp tổ chức với sự kiện chính là Sóng Festival. Sự kiện đã thu hút được sự chú ý rất lớn của các bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên - lực lượng quan trọng của quá trình chuyển đổi số và làm lan tỏa tinh thần của chuyển đổi số.

Sóng Festival bao gồm các hoạt động chính như: trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng, trình diễn công nghệ thanh toán cùng các sản phẩm, hình thức thanh toán mới, hiện đại.

Trong đó, có trải nghiệm công nghệ mã QR tại khu vực check-in và nhận quà, hoạt động mua sắm; tiếp cận và trải nghiệm công nghệ số như thanh toán thẻ chip phi tiếp xúc (contactless), thanh toán NFC, thanh toán qua mã Viet QR, dịch vụ ngân hàng số… kết hợp với các giải pháp xác thực khách hàng qua sinh trắc học, mã hóa thông tin thẻ (tokenization), định danh điện tử (eKYC),…

Vũ Mai, sinh viên Học viện Ngân hàng Hà Nội, tìm hiểu và trải nghiệm các công nghệ thanh toán thẻ mới nhất tại gian hàng của Napas cho biết, không cần tiền mặt, chỉ cần thẻ chip ngân hàng hoặc một chiếc điện thoại thông minh để quét VietQR là có thể thực hiện các giao dịch thanh toán nhanh chóng, tiện lợi. Thậm chí, chỉ với một chiếc vòng tay công nghệ cũng có thể thanh toán được.

"Việc sử dụng thẻ gắn chip hay quét VietQR để thanh toán vừa tiết kiệm thời gian, thông tin chuẩn xác, hạn chế tiếp xúc, vừa an toàn”, Mai chia sẻ.

Có thể thấy, các phương thức thanh toán số đã được Gen Z - “những người bản địa của kỹ thuật số” (Digital Natives) đón nhận và lan tỏa góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng trong cộng đồng. Ngoài sự tiện dụng và tích hợp đa dạng dịch vụ, yếu tố an toàn, bảo mật trong giao dịch cũng được giới trẻ đặc biệt quan tâm.

Nâng cao ý thức, tăng cường công nghệ bảo mật

Phần lớn các rủi ro trong thanh toán xuất phát từ thói quen người sử dụng trong bảo mật thông tin như thông tin về danh tính, số điện thoại, OTP...

Những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi với đủ hình thức, kỹ xảo nhằm lấy cắp thông tin cá nhân của chủ thẻ, mang đến những hệ quả không đáng có.





Để giảm thiểu vấn đề này, người sử dụng cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin, lưu ý các thao tác chuẩn xác, tuân thủ hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đối với các ngân hàng, tổ chức tài chính, trung gian thanh toán cần tăng cường cảnh báo cho khách hàng về những hình thức lừa đảo, cũng như đào tạo, hướng dẫn khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán tiện lợi nhưng phải bảo đảm an toàn.

Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng giám đốc NAPAS, với vai trò cung cấp hạ tầng thanh toán bán lẻ quốc gia, thực hiện chuyển mạch và bù trừ, NAPAS có những định hướng cụ thể để đảm bảo an toàn, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt.

Về công nghệ, NAPAS triển khai các giải pháp tuân thủ các quy định tiêu chuẩn an toàn bảo mật mới nhất hiện nay. Trong thời gian tới NAPAS sẽ đưa thêm tiêu chuẩn về giao dịch trực tuyến cho thẻ chip nội địa theo chuẩn EMV để các giao dịch trực tuyến được đảm bảo an toàn nhất, cũng như ứng dụng công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn tới khách hàng và các tổ chức thành viên.

Về quản trị rủi ro, Napas đầu tư các công cụ hỗ trợ cũng như xây dựng chính sách với các ngân hàng thành viên để thực hiện các nghiệp vụ quản trị rủi ro để đảm bảo phòng ngừa tốt hơn các rủi ro gian lận giả mạo.

Bên cạnh đó, NAPAS sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các công nghệ mới ứng dụng trong các phương thức thanh toán hiện đại đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng như: chấp nhận thanh toán trên điện thoại (tap on phone), thanh toán bằng mã VietQR…

Tăng cường an toàn, bảo mật là một trong những vấn đề NAPAS cũng như các ngân hàng đặc biệt chú trọng trong quá trình thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Song song với việc tăng cường các giải pháp công nghệ từ NAPAS và các ngân hàng, người dân cũng cần tăng cường ý thức bảo mật thông tin, cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo để có những trải nghiệm thuận tiện và an toàn khi sử dụng các dịch vụ thanh toán không tiền mặt.