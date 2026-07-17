Xu hướng ‘thời trang đa dụng’: Đàn ông tìm kiếm trang phục ‘all-in-one’ cho ngày bận rộn

Nhịp di chuyển đa dạng của một ngày bận rộn

Một ngày của người đàn ông hiện đại có rất nhiều hoạt động

Lịch trình hằng ngày của người đàn ông không còn đóng khung trong không gian từ nhà đến công sở. Một ngày của họ giờ đây là chuỗi xoay chuyển liên tục giữa nhiều vai trò và bối cảnh. Bắt đầu bằng cuộc họp buổi sáng, tiếp nối bằng buổi gặp đối tác, một ly cà phê cùng đồng nghiệp ca trưa, đến chiều muộn là buổi tập thể thao để nâng cao sức khỏe, giải tỏa áp lực và khép lại bằng bữa tối ấm cúng cùng bạn bè hay gia đình.

Lịch trình đa dạng ấy khiến việc phải thay đổi nhiều bộ quần áo trong ngày gần như không còn phù hợp. Và vô tình tạo nên một nhu cầu tất yếu: Làm sao để có những trang phục linh hoạt, vừa đủ lịch sự nơi công sở, vừa đủ thoải mái khi vận động và không quá xuề xòa lúc đi chơi?

Xu hướng "All-in-one" và những món đồ giải phóng tâm trí

Để giải quyết nhu cầu trên của người đàn ông hiện đại, xu hướng thời trang đa năng lên ngôi như một giải pháp giúp cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, phái mạnh cũng bắt đầu tái định nghĩa lại tủ đồ của mình. Họ ưu tiên những trang phục có thiết kế tối giản nhưng đa nhiệm, xoay quanh tư duy thiết thực: "Mua một lần - Mặc nhiều dịp".

Minh chứng rõ nét nhất cho xu hướng này chính là sự xuất hiện của những chiếc áo Active thế hệ mới hay các set bộ có khả năng "tách set" thông minh trong tủ đồ nam giới.

Chỉ một chiếc áo Polo Active dù đứng độc lập hay nằm trong một set bộ đều sở hữu phom dáng chỉn chu, gọn gàng để các anh tự tin khi đi làm, gặp đối tác, diện đi thể thao và đi thẳng đến buổi gặp gỡ bạn bè

Sự tiện lợi này mang lại sự linh hoạt tối đa, giúp người đàn ông luôn giữ vững phong độ và dễ dàng tham gia vào các hoạt động phát sinh nằm ngoài kế hoạch.

Insidemen và triết lý "Thời trang đa dụng"

Nhận diện rõ nét sự chuyển dịch trong tư duy ăn mặc của nam giới Việt, Insidemen - thương hiệu thời trang nam Smart Casual đã mang đến một lời hồi đáp bằng triết lý "Thời trang đa dụng".

Thiết kế tối giản, dễ phối đồ và được tinh chỉnh để tôn vinh vóc dáng đàn ông Việt

Kế thừa tinh thần từ triết lý thiết kế xuyên suốt của thương hiệu sau chặng đường 5 năm phát triển, dòng sản phẩm Active (bao gồm set bộ đồ, quần short, áo polo, áo T-shirt) của Insidemen tập trung vào việc xây dựng những thiết kế có giá trị sử dụng lâu dài hơn là chạy theo vòng quay xu hướng, giúp tái định nghĩa lại trải nghiệm mặc hằng ngày thông qua 4 giá trị cốt lõi:

Chỉn chu mà thoải mái: Phom dáng được nghiên cứu để tôn lên vóc dáng người Việt, lịch sự cho văn phòng nhưng đủ thoải mái để mặc suốt cả ngày dài.

Đơn giản mà tinh tế: Không chạy theo xu hướng nhất thời, nét cuốn hút đến từ trải nghiệm xúc giác dễ chịu, chạm tay là cảm nhận được chất lượng thật và phong cách vượt thời gian.

Dễ phối mà phong cách: Các thiết kế có tính ứng dụng cao, cho phép người mặc tự do "tách set", dễ phối đồ mà vẫn giữ được sự hài hòa.

Mua một lần mà mặc nhiều dịp: Đáp ứng trọn vẹn nhu cầu từ phòng làm việc, sân tập cho đến các không gian giải trí đời thường.

Linh hoạt tách set, phù hợp nhiều bối cảnh

Đặc biệt, sự thấu hiểu nhịp sống thường nhật của Insidemen còn được phản ánh qua cách thương hiệu lựa chọn điểm chạm với người tiêu dùng. Hệ thống phân phối rộng khắp tại các trung tâm thương mại và hệ thống siêu thị hàng đầu… giúp việc mua sắm trang phục đa năng trở nên gần gũi, tiện lợi, diễn ra tự nhiên như chính các hoạt động hằng ngày.

Đàn ông hiện đại phải đảm nhiệm nhiều vai trò trong cùng một ngày. Với Insidemen, thời trang đa dụng không phải là lời hứa tạo ra một hình ảnh quá khác biệt hay nổi bật, mà là cam kết đồng hành tin cậy trong những trải nghiệm rất đời thường, để mỗi sáng mở tủ đồ, phái mạnh luôn tự tin bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.