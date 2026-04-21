Xu hướng xe xăng lai điện chinh phục người dùng trẻ, Yaris Cross HEV chiếm ưu thế

Sự chuyển dịch tư duy trong lựa chọn xe xanh

Khi những mẫu xe Hybrid đầu tiên xuất hiện, không ít người dùng đã đặt lên bàn cân so sánh một cách khắt khe về sự chênh lệch giá giữa các phiên bản. Câu hỏi thường trực lúc bấy giờ luôn là: "Phải chạy bao nhiêu cây số mới bù lại được số tiền chênh lệch hàng chục triệu đồng?"

Phân khúc Hybrid tăng trưởng mạnh từ năm 2025 đến nay

Chỉ sau 2-3 năm, bức tranh thị trường đã có sự chuyển dịch rõ ràng. Ngày càng có nhiều hãng xe tham gia mảng xe Hybrid với đa dạng phân khúc và mức giá, mang đến sự lựa chọn cho khách hàng. VAMA cũng ghi nhận doanh số xe Hybrid trong báo cáo chung hàng tháng.

Tháng 3 năm nay, biến động khó lường về giá xăng dầu một lần nữa cho thấy, sự phụ thuộc quá lớn vào nhiên liệu hóa thạch dễ khiến một quốc gia và ngay cả các cá nhân ảnh hưởng nặng về kinh tế. Khách hàng không còn chỉ nhìn vào con số trên hợp đồng mua xe mà họ bắt đầu tính toán sâu hơn đến chi phí vận hành hàng tháng, khả năng tiết kiệm nhiên liệu trong điều kiện giao thông đô thị trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm công nghệ mới và sự tiện dụng cho gia đình. Sau gần 6 năm Toyota tiên phong mang xe Hybrid về Việt Nam, loại hình này không còn là câu chuyện của tương lai xa xôi, mà đã trở thành thực tại hiện hữu ngay trong từng quyết định mua sắm của người Việt.

Doanh số Yaris Cross HEV tháng 3 tăng gấp 7 lần tháng trước đó

Sự thay đổi trong tư duy người dùng đã được minh chứng bằng những số liệu tăng trưởng ấn tượng trong ba tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe Hybrid bán ra trên toàn thị trường trong tháng 3 đạt con số kỷ lục hơn 3.100 xe, con số cao nhất từ trước tới nay. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho thấy dòng xe lai đang chiếm lĩnh lòng tin của người tiêu dùng một cách nhanh chóng.

Trong "làn sóng xanh" đó, Toyota tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu khi chiếm thị phần áp đảo với 2.193 xe. Chỉ riêng ba mẫu xe chủ lực là Innova Cross Hybrid, Corolla Cross Hybrid và Yaris Cross Hybrid đã đóng góp một phần lớn vào tổng doanh số xe Hybrid của hãng tại Việt Nam. Trong đó, Yaris Cross HEV ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ với 464 xe bàn giao tới khách hàng.

Lời giải cho bài toán đa dụng trong tầm giá 700 triệu đồng

Đối với những khách hàng trẻ tuổi hoặc các gia đình mới có con nhỏ, việc lựa chọn một chiếc xe vừa túi tiền nhưng vẫn đảm bảo tính đa dụng và hiện đại là một bài toán khó. Yaris Cross Hybrid với mức giá 728 triệu đồng đang trở thành lời giải hợp lý. Đây là mẫu SUV đô thị có thiết kế năng động, trẻ trung, đa dạng tiện ích, giúp người dùng tự tin chinh phục nhiều loại địa hình khác nhau từ phố xá đông đúc đến những cung đường dã ngoại cuối tuần.

Yaris Cross HEV trở thành lựa chọn của nhiều gia đình trẻ

Điểm đắt giá nhất trên phiên bản này chính là hệ thống truyền động Hybrid tự sạc giúp khách hàng không cần phải lo lắng về hạ tầng trạm sạc hay thời gian chờ đợi. Động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp nhịp nhàng, tự động chuyển đổi hoặc kết hợp tùy theo điều kiện vận hành. Khi di chuyển chậm trong phố, xe ưu tiên sử dụng điện, mang lại sự tĩnh lặng và mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Theo chia sẻ từ hãng, mức tiêu hao nhiên liệu bản HEV tiết kiệm đến hơn 50%.

Anh Minh Quân, một kiến trúc sư trẻ tại Hà Nội chia sẻ về quyết định chọn Yaris Cross HEV. Anh cho biết trước khi mua, anh cũng từng băn khoăn rất nhiều giữa bản xăng và bản Hybrid nhưng sau khi tìm hiểu và tính toán kỹ về việc thường xuyên phải di chuyển giờ cao điểm trong đô thị, anh quyết định chọn Yaris Cross HEV. Với gia đình trẻ như anh Quân, sự tiết kiệm và công nghệ luôn được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó, giá bán dễ tiếp cận hơn trước cùng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ giúp tháo gỡ một phần trở ngại về tài chính cho gia đình.

Hệ thống an toàn tiên tiến hàng đầu phân khúc

Bên cạnh yếu tố kinh tế nhờ hệ thống Hybrid tự sạc, Toyota Yaris Cross còn chinh phục người dùng nhờ gói an toàn chủ động mang tên Toyota Safety Sense (TSS). Hệ thống TSS trên Yaris Cross bao gồm hàng loạt công nghệ tiên tiến như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, đèn chiếu xa tự động hay kiểm soát hành trình chủ động... hỗ trợ người lái, sẵn sàng can thiệp trong những tình huống khẩn cấp hay cảnh báo trước nguy cơ va chạm.

Camera 360 trên Yaris Cross HEV

Chị Thu Trang, một khách hàng tại TP.HCM, chia sẻ rằng là phụ nữ lái xe, chị cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi có các tính năng hỗ trợ này. Đặc biệt, việc đi cao tốc trở nên thảnh thơi và ít mệt mỏi hơn nhờ hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hay đèn chiếu xa tự động.

Để thúc đẩy lộ trình xanh hóa giao thông, các chính sách ưu đãi trong tháng 4 đang giúp Yaris Cross HEV trở nên dễ tiếp cận hơn. Với gói hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng chương trình lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 6,49%/năm cố định trong 6 tháng đầu, giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận mẫu xe này. Trong phân khúc SUV đô thị, Toyota Yaris Cross HEV không chỉ là một phương tiện, mà còn là biểu tượng cho tư duy tiêu dùng thông minh và trách nhiệm với môi trường. Với mức giá hợp lý, hệ thống an toàn hàng đầu và những chính sách ưu đãi thiết thực trong tháng 4, Yaris Cross Hybrid xứng đáng là lựa chọn hàng đầu cho người dùng Việt.