Xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa: Khởi công hệ thống công nghệ sử dụng nhiệt

Sáng 15.9, tại sân bay Biên Hòa (Đồng Nai) diễn ra chuỗi 3 sự kiện đặc biệt quan trọng về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh ở Việt Nam.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đang trao đổi về những thành quả của dự án với Ngài Đại sứ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam ẢNH: LÊ LÂM

Các sự kiện gồm:

Ban giao 6 ha đất đã được làm sạch dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa phục vụ các nhiệm vụ quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội.

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Trung tâm hành động Quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường ký điều chỉnh thỏa thuận tài trợ với phạm vi giới hạn, bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Mỹ để thực hiện mở rộng các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam/dioxin.

Và khởi công hệ thống công nghệ sử dụng nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đây là công nghệ then chốt đảm bảo thành công của toàn dự án, hiện thực hóa cam kết của Chính phủ, Bộ Quốc phòng Việt Nam là hoàn thành xử lý dioxin tại sân bay này trước năm 2030.

Tham dự lễ có thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, lãnh đạo nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai.

Về phía Mỹ có ông Marc E. Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam cùng bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM.

Hai bên ký điều chỉnh thỏa thuận tài trợ với phạm vi giới hạn, bổ sung 32 triệu USD vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Mỹ để thực hiện mở rộng các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam/dioxin ẢNH: LÊ LÂM

Phát biểu tại sự kiện, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết rất vui mừng cùng Ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị của Bộ Quốc phòng chứng kiến 3 sự kiện đặc biệt quan trọng này.

Theo thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, dự án xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa là một trong những dự án đặc biệt quan trọng, thể hiện quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam - Mỹ trong khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, góp phần hiện thực hóa các cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước trong Tuyên bố chung vào 2023 về nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và sự phát triển bền vững.

"Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục có mặt tại sân bay Biên Hòa để tổ chức các sự kiện về xử lý môi trường nhiễm chất độc hóa học/dioxin, và chăm sóc sức khỏe người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất độc hóa học/dioxin. Những kết quả hợp tác cụ thể đã khẳng định quyết tâm chung của hai bên trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình và phát triển bền vững", thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nói.

Cùng bấm nút khởi công hệ thống công nghệ sử dụng nhiệt xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa. Đây là công nghệ then chốt đảm bảo thảnh công của toàn dự án, thiện thực hóa cam kết của Chính phủ, Bộ Quốc phòng là hoàn thành xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa trước năm 2030 ẢNH: LÊ LÂM

Về phía Mỹ, ông Marc E. Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam tin rằng cả 2 quốc gia đã đạt những bước tiến quan trọng trong khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Ông Marc E. Knapper nói: "Năm nay có nhiều ngày lễ kỷ niệm đặc biệt của Việt Nam, chỉ vài tuần trước thôi chúng ta thấy toàn dân Việt Nam hòa chung trong không khí tự hào mừng 80 năm ngày Quốc khánh. Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức một đại lễ vô cùng thành công".

Ông Marc E. Knapper cũng cho biết, năm nay cũng là năm đánh dấu cột mốc 30 năm quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Việt Nam sau khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995. "Chúng tôi thấy được tiềm năng phát huy mối quan hệ giữa 2 quốc gia để đạt được an ninh, hòa bình và thịnh vượng. Tất cả những điều này sẽ không làm được nếu không có sự thấu hiểu, tin tưởng của 2 quốc gia để tiếp tục hướng về tương lai, gác lại quá khứ", ông Marc E. Knapper nhấn mạnh.