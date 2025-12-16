Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Xử lý nghiêm các doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm xã hội

Đan Thanh
Đan Thanh
16/12/2025 14:33 GMT+7

Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ động phối hợp với cơ quan thuế, nội vụ, công an để chia sẻ dữ liệu, theo dõi nắm bắt việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.

Cử tri TP.Hà Nội đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành có liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các doanh nghiệp hiện vẫn nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, gây thiệt hại cho người lao động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỹ bảo hiểm.

'Siết' doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động- Ảnh 1.

Hiện vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động

ẢNH: NGỌC THẮNG

Trả lời làm rõ vấn đề này mới đây, Bộ Tài chính cho biết, tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội trên số phải thu đã giảm qua từng năm.

Nếu như năm 2021, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội chiếm 3,05% số phải thu thì đến năm 2024, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội chỉ còn chiếm 2,59% số phải thu; dự kiến năm 2025, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội chỉ chiếm khoảng 2,55% số phải thu.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người lao động.

Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo để ban hành Thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, trong đó có quy định thực hiện kiểm tra từ xa khi phát hiện các hành vi, dấu hiệu chậm đóng, trốn đóng.

Đây vừa là giải pháp triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, vừa đáp ứng tính kịp thời trong xử lý vi phạm của doanh nghiệp, hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng kéo dài.

Bộ Tài chính nhấn mạnh, thời gian tới sẽ chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường xuyên đôn đốc người sử dụng lao động đóng tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định. Hàng tháng, thống kê, rà soát, gửi thông báo đến từng đơn vị, doanh nghiệp có số tiền chậm đóng và thực hiện các biện pháp, giải pháp đôn đốc, thu hồi tiền chậm đóng với từng đơn vị.

Cạnh đó, chủ động phối hợp với cơ quan thuế, nội vụ, công an và UBND các cấp để chia sẻ dữ liệu, chủ động theo dõi nắm bắt việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp; kịp thời kiểm tra, áp dụng các biện pháp khắc phục, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khi doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng theo quy định.

Chuyển hồ sơ, kiến nghị khởi tố theo quy định tại điều 216 bộ luật Hình sự đối với các doanh nghiệp cố tình trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, tạo sự răn đe đối với các doanh nghiệp chưa có ý thức chấp hành tốt pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Ngoài các giải pháp trên, Bộ Tài chính cũng tiếp tục chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc bộ rà soát, phát hiện vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Từ đó, bộ nghiên cứu, điều chỉnh hoặc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật trong xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội nói chung và chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội nói riêng.

