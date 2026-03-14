Xử phạt 2 người xúc phạm lực lượng chức năng ở Quảng Trị

Ngày 14.3, thông tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa có quyết định xử phạt hành chính 2 người đàn ông có hành vi xúc phạm uy tín, danh dự lực lượng chức năng.

Ông H. tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện trên mạng xã hội Facebook có 2 tài khoản đăng các bài viết và bình luận xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an.

Phòng An ninh chính trị nội bộ sau đó đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị, Công an phường Đồng Hới xác minh, làm rõ chủ các tài khoản trên là ông Đ.M.H (56 tuổi) và ông P.T.X (57 tuổi, cùng trú tại phường Đồng Hới).

Ông X. thừa nhận hành vi vi phạm ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

Tại cơ quan điều tra, ông H. trình bày vào ngày 2.3 ông truy cập mạng xã hội và thấy hình ảnh, thông tin về một cán bộ công an là ứng cử viên kỳ bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 thì tải về. Ông H. đăng thông tin của vị đại biểu này lên trang cá nhân kèm nội dung xúc phạm lực lượng công an (nơi vị đại biểu này đang công tác).

Sau đó, ông X. tham gia bình luận trên bài đăng của ông H., cũng với nội dung mang tính giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an.

Cả hai đều thừa nhận hành vi trên là do nhận thức hạn chế và bộc phát nhất thời.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.