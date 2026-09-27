Xử phạt 4 bếp ăn, căn tin ở Đồng Nai vi phạm an toàn thực phẩm

Ngày 27.9, thông tin Sở Y tế thành phố Đồng Nai cho biết đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn, căn tin trường học trên địa bàn, phát hiện 4 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.

Trước đó, từ ngày 8.9 đến 17.9, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Đồng Nai đã kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn, căn tin trường học thuộc các phường Long Hưng, Trảng Bom, Đồng Xoài, Trấn Biên, Long Thành và xã Bù Đăng.

Đoàn kiểm tra thực tế điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại khu vực chế biến ẢNH: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Qua kiểm tra phát hiện có 4 cơ sở có vi phạm. Các vi phạm chủ yếu về điều kiện vệ sinh không bảo đảm; có côn trùng trong khu vực chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; trần, tường thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc; hệ thống thoát nước bị ứ đọng; thực hiện chưa đúng quy định về kiểm thực 3 bước và kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Cả 4 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền 72 triệu đồng. Trong đó, 1 căn tin trường học bị đình chỉ hoạt động do không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đến nay, cả 4 cơ sở bị xử phạt đã khắc phục vi phạm.

Ông Văn Thanh Bình, Phó giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai (bìa phải), cùng đoàn kiểm tra thực tế tại một cơ sở ẢNH: SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Trong quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến trách nhiệm của các trường học trong bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện khám sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh trong trường học.

Sở Y tế thành phố Đồng Nai cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành kiểm tra đột xuất tại các trường học trên địa bàn để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn cho học sinh.