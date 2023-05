Xử phạt một phụ nữ lái xe trong tình trạng xe không đóng cửa

Ngày 13.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trạm CSGT Quảng Xương (đơn vị tuần tra, kiểm soát QL1A, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa tiến hành lập biên bản vi phạm luật An toàn giao thông đối với chị Nguyễn Thị Hoa (34 tuổi, ngụ xã Hà Yên, H.Hà Trung, Thanh Hóa).



Chị Hoa là người có hành vi điều khiển ô tô chạy trên đường trong tình trạng không đóng cửa ô tô.

Ô tô không được đóng cửa khi lưu thông trên đường ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng hơn 11 giờ 30 ngày 12.5, chị Hoa điều khiển ô tô BS 36A - 905.88 lưu thông trên QL1A, hướng từ H.Hà Trung - TX.Bỉm Sơn. Chiếc xe lưu thông trên đường trong tình trạng cửa sau bên phụ vẫn mở. Chị Hoa trình bày với cơ quan chức năng là do chở tấm pano lớn và để ở ghế sau xe nên không đóng được cửa xe.

Việc chị Hoa để xe mở cửa xe chạy trên QL1A đã được một người dân quay clip và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng tài xế đã bất chấp sự an toàn của người khác và của cả bản thân khi xe chạy trên đường trong tình trạng cửa xe mở.

Sau khi phát hiện đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã tìm và lập biên bản về hành vi "không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, chở hàng vượt quá kích thước bao ngoài của xe" đối với chị Nguyễn Thị Hoa, với mức phạt là 1,4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Trạm CSGT Quảng Xương cũng đã lập biên bản về hành vi "để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi không đóng cửa xe, chở hàng vượt quá kích thước" đối với Công ty TNHH TM&DV Bảo Minh Phát (địa chỉ tại xã Hà Long, H.Hà Trung), là chủ phương tiện, với mức phạt 6 triệu đồng.