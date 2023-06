Xử phạt người đăng tin xuyên tạc vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk

Ngày 16.6, Công an TP.HCM cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh, triệu tập chủ tài khoản Facebook "Dung Dinh" là N.H.A.D (56 tuổi, ngụ tại xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM), để làm rõ việc đăng tải nội dung sai sự thật về vụ một nhóm người tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk.



Ông N.H.A.D tại cơ quan công an HOÀNG HUY

Tại cơ quan công an, ông N.H.A.D khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội (MXH) thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và UBND xã Ea Ktur, H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Do bức xúc các vấn đề cá nhân trước đó, ông N.H.A.D đã sử dụng tài khoản MXH cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương.

Theo Công an TP.HCM, hành vi của ông N.H.A.D đã vi phạm điểm d, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP).

Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.H.A.D 7,5 triệu đồng. Đồng thời, buộc ông N.H.A.D gỡ bỏ thông tin có nội dung vi phạm đã đăng tải.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng lên MXH gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh, trật tự.