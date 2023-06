Xử phạt người đưa tin xuyên tạc về vụ tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk

Ngày 13.6, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng đối với ông T.R (38 tuổi, ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 11.6, ông R. sử dụng Facebook cá nhân chia sẻ thông tin về vụ nhóm người tấn công trụ sở công an ở Đắk Lắk kèm với nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức.

Ông R. bị mời lên làm việc sau khi đăng tải nội dung bình luận sai sự thật, xuyên tạc, vu khống... C.X

Phát hiện sự việc, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời ông R. đến trụ sở để làm rõ. Ông R. sau đó đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng ngày 11.6, một nhóm người trang bị súng, vũ khí chở nhau trên nhiều xe máy đến tấn công, đập phá trụ sở UBND và phòng làm việc của công an 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur của H.Cư Kuin (Đắk Lắk).

Vụ tấn công khiến đại úy Trần Quốc Thắng, thượng úy Hà Tuấn Anh, đại úy Hoàng Trung, thượng úy Nguyễn Đăng Nhân hy sinh; đại úy Lê Kiên Cường và thượng úy Đàm Đình Bốp trọng thương. Ngoài ra, vụ việc cũng khiến 2 cán bộ xã hy sinh và 3 người dân thiệt mạng.

Sau khi xảy ra sự việc, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và các cục nghiệp vụ vào cuộc truy bắt nhóm tội phạm. Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng đã giải cứu 2 con tin và thu nhiều vũ khí.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết lực lượng chức năng đến nay đã bắt giữ 39 nghi phạm vụ tấn công trụ sở công an ở H.Cư Kuin (Đắk Lắk), bao gồm 2 nghi phạm ra đầu thú trong đêm 12.6.