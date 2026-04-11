Xử phạt người lái ghe máy, kích điện tận diệt thủy sản ở Đà Nẵng

Chiều 11.4, thông tin Đồn biên phòng Tam Thanh (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi sử dụng công cụ kích điện tận diệt thủy sản.

Trước đó, lúc 7 giờ 30 phút ngày 10.4, trong quá trình tuần tra tại khu vực sông Tam Kỳ, đoạn qua khối phố Phú Ân (phường Quảng Phú), tổ công tác Đồn biên phòng Tam Thanh phát hiện một người đàn ông điều khiển ghe máy có dấu hiệu sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản.

Ông P.N.T dùng kích điện tận diệt thủy sản trên sông ẢNH: C.X

Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiến hành theo dõi. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, khi người này đang tiếp tục hoạt động tại khu vực thôn Đông Thạnh (xã Tam Anh), tổ công tác đã bắt giữ, đưa phương tiện vào bờ để kiểm tra.

Qua xác minh, người vi phạm được xác định là ông P.N.T (48 tuổi, ở phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng). Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện một bình ắc quy (12 V, 100 Ah) cùng một bộ công cụ kích điện.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ tang vật. Ngay trong ngày, Đồn biên phòng Tam Thanh đã ra quyết định xử phạt ông P.N.T 7,5 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ phương tiện, công cụ vi phạm.

Theo lực lượng chức năng, việc sử dụng kích điện tận diệt thủy sản là hành vi đặc biệt nguy hiểm và bị pháp luật nghiêm cấm. Phương thức này không chỉ làm chết cá mà còn tiêu diệt hàng loạt sinh vật khác, bao gồm cả cá con, trứng và các loài thủy sinh có lợi, gây suy giảm nghiêm trọng nguồn lợi thủy sản và phá vỡ cân bằng hệ sinh thái.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, để bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản bền vững, người dân cần nâng cao ý thức, tuyệt đối không sử dụng các hình thức khai thác mang tính hủy diệt như kích điện. Đồng thời, cần tích cực tuyên truyền và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.