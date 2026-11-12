Xử phạt người phụ nữ bán quạt chửi tục ở hồ Hoàn Kiếm

Sáng 12.11, lãnh đạo UBND P.Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, lực lượng công an phường vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (39 tuổi, quê Hưng Yên, hiện trú tại P.Hồng Hà, Hà Nội), là người phụ nữ bán quạt xuất hiện trong đoạn clip đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Hình ảnh người phụ nữ bán quạt có hành vi thiếu chuẩn mực, chửi tục hướng dẫn viên ở hồ Hoàn Kiếm được lan truyền trên mạng xã hội ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bán hàng rong tại khu vực hồ Hoàn Kiếm có thái độ và lời lẽ thiếu chuẩn mực, thậm chí chửi tục với một hướng dẫn viên du lịch. Hình ảnh này lập tức thu hút sự chú ý, bị lên án vì cách ứng xử của người bán hàng tại địa điểm du lịch nổi tiếng của thủ đô Hà Nội.

Tiếp nhận thông tin, Công an P.Hoàn Kiếm đã vào cuộc xác minh, xác định người phụ nữ bán quạt chửi tục trong clip là bà H.T.T nên mời đến trụ sở để làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt bà T. về 2 hành vi. Trong đó, hành vi gây mất trật tự công cộng tại nơi công cộng bị xử phạt 750.000 đồng, theo điểm a khoản 1 điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Hành vi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên vỉa hè tại tuyến phố có quy định cấm bán hàng rong bị xử phạt 450.000 đồng, theo điểm e khoản 2 điều 12 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP. Tổng mức phạt đối với 2 hành vi của bà T. là 1,2 triệu đồng.

Ngoài việc xử phạt, Công an P.Hoàn Kiếm cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà T. chấp hành quy định pháp luật, có cách ứng xử phù hợp, góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Hà Nội.

Lãnh đạo UBND P.Hoàn Kiếm nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng công an phường sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.