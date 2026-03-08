Xử phạt người tổ chức bến khách ngang sông không phép tại Đồng Tháp

Ngày 8.3, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, trong đó tập trung quản lý chặt hoạt động của các bến khách ngang sông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp liên tục ra quân kiểm tra các bến khách ngang sông ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, ngày 1.3, tổ công tác thuộc Trạm cảnh sát đường thủy Hồng Ngự (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp) kiểm tra, phát hiện một đầu bến khách tại xã Tân Long (thuộc bến khách ngang sông An Long - Tân Long) hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bến khách ngang sông do ông N.V.S (63 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã An Long, Đồng Tháp) quản lý, tổ chức cho phương tiện mang biển kiểm soát ĐT-22113 do ông H.T.P (44 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Long, Đồng Tháp) điều khiển đón khách tại bến.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.S và ông H.T.P về hành vi tổ chức cho phương tiện neo đậu, đón trả khách tại vị trí chưa được công bố. Tổng số tiền xử phạt 35 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng 3 tháng đối với ông H.T.P.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu bến khách này ngừng hoạt động, đồng thời hướng dẫn ông N.V.S thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép mở bến theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, việc tổ chức hoạt động bến khách khi chưa được cấp phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, dễ phát sinh tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến điều kiện hoạt động của bến, phương tiện và người điều khiển.