Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Xử phạt người tổ chức bến khách ngang sông không phép tại Đồng Tháp

Thanh Quân
Thanh Quân
08/03/2026 17:00 GMT+7

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa lập biên bản xử phạt một bến khách ngang sông do hoạt động khi chưa được cấp phép.

Ngày 8.3, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian qua, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy, trong đó tập trung quản lý chặt hoạt động của các bến khách ngang sông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Ảnh 1.

Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp liên tục ra quân kiểm tra các bến khách ngang sông

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG THÁP

Trước đó, ngày 1.3, tổ công tác thuộc Trạm cảnh sát đường thủy Hồng Ngự (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp) kiểm tra, phát hiện một đầu bến khách tại xã Tân Long (thuộc bến khách ngang sông An Long - Tân Long) hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định bến khách ngang sông do ông N.V.S (63 tuổi, ngụ ấp Phú Thọ, xã An Long, Đồng Tháp) quản lý, tổ chức cho phương tiện mang biển kiểm soát ĐT-22113 do ông H.T.P (44 tuổi, ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Long, Đồng Tháp) điều khiển đón khách tại bến.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.S và ông H.T.P về hành vi tổ chức cho phương tiện neo đậu, đón trả khách tại vị trí chưa được công bố. Tổng số tiền xử phạt 35 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng 3 tháng đối với ông H.T.P.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu bến khách này ngừng hoạt động, đồng thời hướng dẫn ông N.V.S thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép mở bến theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, việc tổ chức hoạt động bến khách khi chưa được cấp phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy, dễ phát sinh tai nạn, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến điều kiện hoạt động của bến, phương tiện và người điều khiển.

Tin liên quan

Hà Nội đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn đêm 7.3, xử phạt gần 1 tỉ đồng

Hà Nội đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn đêm 7.3, xử phạt gần 1 tỉ đồng

Trong đêm 7.3, lực lượng CSGT TP.Hà Nội đã kiểm soát 6.751 phương tiện, xử lý 151 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (7 trường hợp là tài xế ô tô), phạt tiền ước tính gần 1 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

đồng tháp xử phạt bến khách ngang sông giao thông đường thủy vi phạm hành chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận