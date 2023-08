Xử phạt nhóm thanh thiếu niên đua xe và cổ vũ đua xe trái phép

Ngày 21.8, tin từ Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phối hợp chính quyền xã Bình Phước tổ chức họp dân để tống đạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm thanh thiếu niên tụ tập chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Nhóm thanh thiếu niên bị xử phạt vi phạm hành chính NAM LONG

Tại buổi họp dân, đại diện Đội CSGT trật tự Công an H.Mang Thít đã thông qua báo cáo nhanh vụ việc các thanh thiếu niên vi phạm. Cụ thể, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14.8, lực lượng Công an H.Mang Thít phối hợp Công an 3 xã Tân Long, Tân An Hội và Bình Phước (H.Mang Thít) tổ chức chốt chặn trên đường tỉnh 903, đoạn thuộc ấp Tân Qui, xã Tân An Hội.

Qua đó, lực lượng công an chặn giữ được 11 thanh thiếu niên, độ tuổi từ 15 đến 18, tụ tập chuẩn bị đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tang vật thu giữ gồm 6 xe máy đã thay đổi kết cấu.

Đội CSGT trật tự Công an H.Mang Thít đã tống đạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhóm thanh thiếu niên với các lỗi vi phạm, như: tụ tập cổ vũ đua xe trái phép, tự ý thay đổi đặc tính của xe, chủ xe giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện… Tổng số tiền xử phạt hơn 11 triệu đồng. Riêng người chưa đủ tuổi bị xử phạt, công an giao cho gia đình và địa phương tiếp tục quản lý, giáo dục.

Cũng tại buổi họp dân, các thanh thiếu niên vi phạm làm cam kết không tái phạm; đồng thời cơ quan công an đã giao các em cho địa phương phối hợp cùng gia đình quản lý, giáo dục.

