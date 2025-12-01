Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xử phạt phụ huynh nếu ép con học quá sức: Thế nào là ép con?
Video Giáo dục

Thảo Tú
01/12/2025 06:00 GMT+7

Nghị định 282 về xử phạt 5 - 10 triệu đồng nếu cha mẹ cưỡng ép con học quá sức sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 15.12.2025. Thế nhưng như thế nào mới là “ép con học quá sức” khi mỗi đứa trẻ có khả năng tiếp thu khác nhau?

Mỗi buổi tối, khi có bài tập từ trường gửi về, phụ huynh trở thành giáo viên bất đắc dĩ, phải giải thích, nhắc nhở, thậm chí thúc ép con học cho kịp. Nên dù công việc bận rộn nhưng chị Oanh đều cố gắng dành thời gian kèm con gái học nhiều nhất có thể vì nếu không làm vậy, chị sợ con mình sẽ không theo kịp kiến thức trên lớp.

Chị Oanh luôn cố dành thời gian kèm con học ở nhà, thậm chí phải thúc ép con học

ẢNH: THẢO TÚ

Và rồi nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh xuất hiện khi Nghị định 282 về xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực, có hiệu lực từ ngày 15.12.2025 được công bố. Theo Điều 40, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình "học tập quá sức" sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Thế nhưng như thế nào là ‘cưỡng ép học tập quá sức’?

