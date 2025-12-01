Xử phạt phụ huynh nếu ép con học quá sức: Thế nào là ép con?

Mỗi buổi tối, khi có bài tập từ trường gửi về, phụ huynh trở thành giáo viên bất đắc dĩ, phải giải thích, nhắc nhở, thậm chí thúc ép con học cho kịp. Nên dù công việc bận rộn nhưng chị Oanh đều cố gắng dành thời gian kèm con gái học nhiều nhất có thể vì nếu không làm vậy, chị sợ con mình sẽ không theo kịp kiến thức trên lớp.

Chị Oanh luôn cố dành thời gian kèm con học ở nhà, thậm chí phải thúc ép con học ẢNH: THẢO TÚ

Và rồi nỗi băn khoăn của nhiều phụ huynh xuất hiện khi Nghị định 282 về xử phạt vi phạm hành chính trong nhiều lĩnh vực, có hiệu lực từ ngày 15.12.2025 được công bố. Theo Điều 40, hành vi cưỡng ép thành viên gia đình "học tập quá sức" sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. Thế nhưng như thế nào là ‘cưỡng ép học tập quá sức’?