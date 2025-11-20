Sự kiện ra mắt dự án phim điện ảnh Tết 2026 Mùi Phở đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi ê-kíp tái hiện không gian thành một đám cưới Bắc bộ ấm cúng và rộn ràng. Từ cổng cưới đỏ, bàn lễ tân cho đến gian phở nghi ngút khói được phục vụ tại chỗ, toàn bộ sự kiện đã thành công đưa khách mời bước vào đúng "không khí" đời thường, thân quen và thấm đẫm hương vị truyền thống của bộ phim.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh tại họp báo ra mắt dự án phim tết 2026 Mùi Phở Ảnh: THẠCH ANH

Đạo diễn - nhà sản xuất Minh Beta chia sẻ, Mùi Phở không chỉ là phim Tết mà còn là hành trình đưa những giá trị văn hóa, truyền thống trở lại màn ảnh bằng lối kể chuyện độc đáo. Sự kiện cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim với căn bếp cũ, khung nhà gỗ, cùng vài giây đối thoại "căng như dây đàn" đầy ẩn ý giữa Xuân Hinh và Thu Trang, tạo sự tò mò về mâu thuẫn giữa hai nhân vật.

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh

Tâm điểm của buổi gặp gỡ là sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh – gương mặt gạo cội của sân khấu miền Bắc, lần đầu đóng phim điện ảnh. Tại sự kiện, ông kể lại khoảnh khắc Minh Beta bay ra tận nhà mời. Ban đầu, ông từ chối vì phim quay quá dài (1 tháng 20 ngày), nhưng đã nhận lời ngay sau đó khi nghe đạo diễn cam kết: "Nếu anh không nhận, em không quay nữa", vì bộ phim khai thác những giá trị văn hóa và truyền thống mà ông luôn gắn bó.

Xuân Hinh làm 'đám cưới' ở tuổi ngoài 60?

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và diễn viên Thu Trang cũng có mặt trong dàn diễn viên, hứa hẹn một sự kết hợp văn hóa vùng miền duyên dáng. Thu Trang chia sẻ, là đại diện diễn viên miền Nam, cô cảm nhận không khí rất vui vẻ và hòa đồng khi làm việc với "Bố Xuân Hinh", một nghệ sĩ lớn của miền Bắc, và mọi diễn viên trong đoàn đã làm mờ nhạt sự phân biệt văn hóa vùng miền.

Mùi Phở được định vị là bộ phim Tết phù hợp cho gia đình, dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.