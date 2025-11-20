Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xuân Hinh làm 'đám cưới' ở tuổi ngoài 60?
Video Giải trí

Xuân Hinh làm 'đám cưới' ở tuổi ngoài 60?

Thạch Anh - Anh Thư
20/11/2025 21:31 GMT+7

Ngày 20.11, bộ phim điện ảnh Tết 2026 Mùi Phở do đạo diễn Minh Beta thực hiện chính thức ra mắt dàn diễn viên. Không gian sự kiện biến thành Lễ thành hôn độc đáo, trong đó điểm nhấn là khoảnh khắc nghệ sĩ Xuân Hinh ngồi sau xe máy do Thu Trang lái tiến thẳng vào 'lễ đường' trước sự phấn khích của khách mời.

Sự kiện ra mắt dự án phim điện ảnh Tết 2026 Mùi Phở đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi ê-kíp tái hiện không gian thành một đám cưới Bắc bộ ấm cúng và rộn ràng. Từ cổng cưới đỏ, bàn lễ tân cho đến gian phở nghi ngút khói được phục vụ tại chỗ, toàn bộ sự kiện đã thành công đưa khách mời bước vào đúng "không khí" đời thường, thân quen và thấm đẫm hương vị truyền thống của bộ phim.

Xuân Hinh làm 'đám cưới' ở tuổi ngoài 60? - Ảnh 1.

"Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh tại họp báo ra mắt dự án phim tết 2026 Mùi Phở

Ảnh: THẠCH ANH

Đạo diễn - nhà sản xuất Minh Beta chia sẻ, Mùi Phở không chỉ là phim Tết mà còn là hành trình đưa những giá trị văn hóa, truyền thống trở lại màn ảnh bằng lối kể chuyện độc đáo. Sự kiện cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim với căn bếp cũ, khung nhà gỗ, cùng vài giây đối thoại "căng như dây đàn" đầy ẩn ý giữa Xuân HinhThu Trang, tạo sự tò mò về mâu thuẫn giữa hai nhân vật.

Nghệ sĩ Xuân Hinh lần đầu đóng phim điện ảnh 

Tâm điểm của buổi gặp gỡ là sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh – gương mặt gạo cội của sân khấu miền Bắc, lần đầu đóng phim điện ảnh. Tại sự kiện, ông kể lại khoảnh khắc Minh Beta bay ra tận nhà mời. Ban đầu, ông từ chối vì phim quay quá dài (1 tháng 20 ngày), nhưng đã nhận lời ngay sau đó khi nghe đạo diễn cam kết: "Nếu anh không nhận, em không quay nữa", vì bộ phim khai thác những giá trị văn hóa và truyền thống mà ông luôn gắn bó.

Xuân Hinh làm 'đám cưới' ở tuổi ngoài 60?

Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và diễn viên Thu Trang cũng có mặt trong dàn diễn viên, hứa hẹn một sự kết hợp văn hóa vùng miền duyên dáng. Thu Trang chia sẻ, là đại diện diễn viên miền Nam, cô cảm nhận không khí rất vui vẻ và hòa đồng khi làm việc với "Bố Xuân Hinh", một nghệ sĩ lớn của miền Bắc, và mọi diễn viên trong đoàn đã làm mờ nhạt sự phân biệt văn hóa vùng miền.

Mùi Phở được định vị là bộ phim Tết phù hợp cho gia đình, dự kiến khởi chiếu Mùng 1 Tết Nguyên đán 2026.

Tin liên quan

Thu Trang: Nếu Tiến Luật bị loại, nhiều người không ủng hộ tôi nữa!

Thu Trang: Nếu Tiến Luật bị loại, nhiều người không ủng hộ tôi nữa!

Anh tài Tiến Luật đang nhận được rất nhiều sự yêu thích khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", dù chưa sở hữu giọng hát đặc biệt hay khả năng vũ đạo nổi trội. Điều gì khiến Tiến Luật thu hút khán giả đến như vậy?

Khám phá thêm chủ đề

Xuân Hinh Nghệ sĩ Xuân Hinh vua hài đất bắc phim Tết tết 2026 phim điện ảnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận