Xuân Lan hội ngộ học trò Minh Kha trên ghế nóng

Mới đây, Xuân Lan có dịp hội ngộ học trò là Quý ông Hòa bình Minh Kha tại buổi tuyển chọn người mẫu cho show diễn Welcome to the Jungle của nhà thiết kế Hà Linh Thư. Theo tiết lộ, nữ siêu mẫu sẽ là người đạo diễn catwalk cho chương trình. Trong khi đó, ông xã của cô - Nguyễn Ngọc Lâm đồng hành với vai trò tổng đạo diễn.

Không chỉ đảm nhận vai trò sản xuất, giám khảo cho buổi tuyển chọn người mẫu, Xuân Lan tiết lộ sẽ giữ vị trí quan trọng cùng với những người mẫu nổi tiếng khác trong đêm diễn. Với Minh Kha, kể từ sau khi kết thúc chương trình Quý ông hoàn mỹ, chàng trai đến từ Đồng Nai liên tục được mời làm giám khảo cho những buổi casting người mẫu của nhiều show diễn lớn. Trong lần này, anh cũng nhiệt tình tham gia tuyển chọn và đánh giá cao các mẫu trẻ.

Có mặt rất sớm cùng ê-kíp, Xuân Lan diện bộ vest đen nhung cách điệu, toát lên vẻ quý phái, sang trọng. Bên cạnh cô là MC Tùng Leo và học trò Minh Kha. Các thành viên ban giám khảo trao đổi cùng chủ nhân bộ sưu tập sắp tới để nắm bắt thông điệp mà cô muốn truyền tải. Trong lần tái ngộ giới mộ điệu này, Hà Linh Thư sẽ mang đến các thiết kế mang tinh thần của “rừng”, qua những chất liệu cao cấp.





Với tình yêu nhạc rock và mang câu chuyện truyền cảm hứng trong bộ sưu tập xuân hè, nữ nhà thiết kế gốc Bắc sẽ thổi hồn vào thể loại âm nhạc này một góc nhìn khác, nữ tính và huyền diệu hơn. Cô từng chia sẻ: “Tôi sẽ đẹp cho đến khi nhắm mắt”. Đó cũng là lý do tại sao bà mẹ một con dành tình yêu của mình cho thời trang lớn đến như vậy. Bởi cô quan niệm điều đó giúp những cô nàng trẻ trung hay ở bất cứ lứa tuổi nào cũng phải đẹp và tự tin theo cách của mình.

Trong buổi tuyển chọn, các gương mặt người mẫu được khán giả yêu mến đến tham gia, trong đó sự xuất hiện của Lừng Nguyễn - thí sinh Quý ông hoàn mỹ (đội Hà Anh) cũng có mặt để tham gia casting. Bộ sưu tập Welcome to the Jungle dự kiến được trình làng vào ngày 12.6 tại TP.HCM.