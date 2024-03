Xuân Lan tiết lộ kinh phí 'khủng' làm show diễn dưới tuyết

Xuân Lan vẫn hăng say hoạt động nghệ thuật sau 20 năm làm nghề M.H

Bên cạnh phim điện ảnh sắp ra mắt, Xuân Lan còn giới thiệu đến giới mộ điệu dự án thời trang The New Generation Of Model vào tối 14.3. Đây là buổi triển lãm sách ảnh và video trình diễn thời trang của các thế hệ người mẫu Việt Nam tại Hàn Quốc.

Theo Xuân Lan, kế hoạch này được cô ấp ủ suốt 4 tháng và sau nhiều lần thay đổi, nữ siêu mẫu quyết định cùng các cộng sự thực hiện bộ ảnh và tạo ra sàn diễn ở khu vực có tuyết trắng. Cô cũng thừa nhận để có những thước phim lung linh gửi đến mọi người, các người mẫu và ê-kíp đã phải làm việc dưới thời tiết khắc nghiệt.

Xuân Lan luôn được ông xã hỗ trợ hết mình trong các dự án M.H

Chia sẻ thêm với Thanh Niên về kinh phí của dự án, Xuân Lan nói: "Kinh phí ban đầu mà chúng tôi dự trù là gần 3 tỉ đồng. Tuy nhiên khi sang đến Hàn Quốc, chúng tôi phải đổi địa điểm từ đảo Nami sang một địa điểm núi tuyết khác. Và mọi người cũng biết rằng việc đi lại ở Hàn Quốc rất khó khăn bởi không phải lúc nào cũng có sẵn phương tiện. Ngoài ra, xung quanh nơi thực hiện video trình diễn thời trang toàn là tuyết, không có đường sá hay nhiều nhà cửa nên chúng tôi phải nương nhờ trên hai chiếc xe buýt và sinh hoạt trong một quán cà phê nhỏ". Ngoài ra những chi phí phát sinh khác cũng khiến cho kinh phí thực hiện dự án này lên khoảng 4 tỉ đồng.

Xuân Lan và những học trò của mình chịu lạnh để chụp ảnh trên núi tuyết ở Hàn Quốc Kieng Can Team

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm phải bế người mẫu nhí khi di chuyển vị trí chụp ảnh khác nhau trên núi tuyết Kieng Can Team

Tuy vậy, Xuân Lan vẫn cảm thấy may mắn vì nhận được sự ủng hộ của những phụ huynh trong hành trình sản xuất video thời trang này. "Tất cả những ba mẹ đi cùng con đều rất hãnh diện khi con mình có cơ hội trải nghiệm điều này. Dẫu vậy, tôi vẫn rất lo lắng cho các em vì trời rất lạnh dù mặc bao nhiêu chiếc áo vẫn lạnh. Ngay cả người mẫu Thùy Trang cũng không chịu nổi", cô nói.

Mặt khác, Xuân Lan còn khẳng định nghề người mẫu là nghề chân chính và sẽ giúp cho các bé tự tin hơn trong cuộc sống nên mọi người không việc gì phải e ngại nếu muốn cho con đi học.

Nữ siêu mẫu 46 tuổi chia sẻ: "Tôi nghĩ trẻ con cần sự tự tin và thế hệ này cũng khác với thế hệ trước. Nghề người mẫu không có scandal, nghề người mẫu có cám dỗ hay không là mỗi người tự biết. Nếu các bạn muốn một phần thưởng gì đó mà không cần nỗ lực thì buộc phải đánh đổi, chứ đừng đổ thừa là nghề người mẫu có scandal. Còn chúng tôi chỉ dùng sàn diễn để dạy thần thái tự tin, sự bản lĩnh và cách thể hiện thẩm mỹ trước đám đông. Hãy nên nghĩ rằng các con có gu ăn mặc và thần thái tốt từ nhỏ thì đó là những đứa trẻ tích cực".