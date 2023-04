Xuân Lan tung sao kê, phủ nhận ăn chặn, trục lợi đám tang đạo diễn Vũ Minh

Xuân Lan tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để làm rõ loạt tin đồn liên quan đến đạo diễn Vũ Minh A.T

Thời gian qua, Xuân Lan vướng nhiều tin đồn về việc thiếu minh bạch tài chính khi kêu gọi hỗ trợ đạo diễn Vũ Minh. Nữ người mẫu nói cô bị xúc phạm, danh tiếng bị bôi nhọ với nhiều lời lẽ cay nghiệt.

Xuân Lan nói: "Tôi bị mang tiếng tổ chức tang lễ đạo diễn Vũ Minh với mục đích ăn chặn, trục lợi. Tôi còn bị đồn rằng tôi và Triết (người yêu đạo diễn Vũ Minh) phối hợp với nhau để làm giả tin nhắn từ bệnh viện, làm giả di nguyện của đạo diễn Vũ Minh hòng chiếm đoạt tài sản. Những thông tin này xúc phạm đến tôi và Triết. Tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm. Tôi sẵn sàng đối chất vì có đủ bằng chứng và nhân chứng".

Xuân Lan khẳng định không hề ăn chặn, lợi dụng đám tang nghệ sĩ Vũ Minh để trục lợi A.T

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Xuân Lan cũng cung cấp toàn bộ sao kê của tài khoản ngân hàng mà cô dùng để kêu gọi hỗ trợ cho Vũ Minh từ ngày 15.2 - 19.3.2022. Tiết lộ lý do đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ đàn anh, Xuân Lan nói cô và nam đạo diễn có mối quan hệ thân thiết gần 15 năm qua kể từ khi hợp tác ở sân khấu IDECAF đầu những năm 2000.

Theo lời giám khảo Vietnam's Next Top Model, cô nhận được cuộc gọi nhờ hỗ trợ của đạo diễn chương trình Ngày xửa ngày xưa khi anh gặp bạo bệnh và đến khám tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Tuy nhiên, do phát hiện trễ nên bệnh tình của Vũ Minh ngày một nặng, bản thân không đủ kinh tế để chạy chữa. Sau khi trao đổi với anh Triết, người yêu đạo diễn Vũ Minh, về tình hình sự việc, cô quyết định vận động người thân, đồng nghiệp quyên góp.

Cô kể: "Ngày 14.2, sau khi được xác nhận rằng anh Vũ Minh đồng ý nhận quyên góp thì tôi không công khai, chỉ âm thầm nhắn cho các học trò của anh như: Khả Như, Quốc Trường, Thu Trang, Tiến Luật… nhờ mọi người lan tỏa thông tin này để nhiều người biết mà giúp đỡ anh. Tôi dùng riêng một tài khoản của ngân hàng Techcombank cho công tác kêu gọi. Ngày đầu tiên tiếp nhận hỗ trợ là ngày 15.2. Lúc đầu, tài khoản này có số dư là 3.343.502 đồng. Trước khi tiếp nhận hỗ trợ, tôi đã chuyển hết 3 triệu qua tài khoản khác. Vì vậy, số dư đầu tiên chỉ có 343.000 đồng thôi. Các giao dịch đều có trong sao kê, cho thấy cứ khoảng 2-3 ngày là phải nộp viện phí từ 30 triệu đồng, trừ dần đều trong sao kê", Xuân Lan chia sẻ.

Xuân Lan cùng anh Triết cung cấp loạt sao kê để giải trình trước tin đồn ăn chặn, trục lợi A.T

Tuy nhiên, do bệnh tình nghiêm trọng nên đạo diễn Vũ Minh không qua khỏi. Từ mục đích hỗ trợ viện phí ban đầu, Xuân Lan đã đăng Facebook xin phép dùng số tiền còn lại trong tài khoản để lo mai táng cho nam nghệ sĩ. Xuân Lan nói: "Toàn bộ chi phí mai táng đều được dùng bằng tiền trong tài khoản Techombank (tài khoản kêu gọi hỗ trợ). Trong đó, bao gồm: mua đất xây mộ, đặt nhà tang lễ, mua hòm, đặt hoa, tiền hỏa thiêu và những dịch vụ đi kèm. Trong sao kê, có một số giao dịch trong sao kê tôi chuyển cho tài khoản tên Trần Văn Nhơn. Ông Nhơn là nhân viên hậu đại, người phụ trách cho các chi phí phải trả bằng tiền mặt. Sau khi thanh toán xong, ông Nhơn giao lại tôi đầy đủ biên lai, chứng từ. Tất cả giao dịch trong sao kê tôi cung cấp đều có người làm chứng, tôi không dùng nó cho việc cá nhân. Ngày kết thúc nhận hỗ trợ là 19.3, sau đó tôi đóng tài khoản và không nhận thêm tiền từ bất kỳ ai. Tôi sao kê đến tận ngày 26.3 để chứng minh không hề có sự biến động trong giao dịch".

Về số tiền phúng điếu, Xuân Lan cho biết cô không hề can thiệp. Giám khảo Vietnam's Next Top Model chia sẻ: "Gia đình anh Minh có đặt một chiếc thùng có khóa, do các học trò của anh niêm phong. Sau khi đưa anh mai táng, rước linh vị về chùa An Lạc, các em ấy mới mở thùng phúng điếu. Các học trò của anh là người đếm tiền, ghi chép lại ai cúng bao nhiêu". Nữ người mẫu cũng phủ nhận loạt lời tố như can thiệp vào di chúc thừa kế của Vũ Minh, ém ngày công bố thông tin qua đời để nhận tiền hỗ trợ, môi giới bán đất an táng giá cao cho gia đình...

Trước đó, hình ảnh phần mộ đạo diễn Vũ Minh bị hư hại được Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau nhiều đồn đoán bị người lạ phá mộ, gia đình lên tiếng xác nhận di dời tro cốt về gần nhà.

Đạo diễn Vũ Minh qua đời tháng 3.2022 sau thời gian trị bệnh viêm phổi và đại tràng. Anh là đạo diễn lâu năm ở sân khấu kịch IDECAF, dàn dựng nhiều vở ăn khách, nhận nhiều giải thưởng chuyên môn trong đó có hai giải Mai Vàng.