'Xuân sẻ chia - Tết yêu thương' đến với trẻ mồ côi, khó khăn

Nằm trong chuỗi các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của T.Ư Đoàn, sáng nay (8.2) tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình “Xuân sẻ chia - Tết yêu thương”, mang niềm vui, sự sẻ chia đến với các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, góp phần giúp các em đón tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Tham dự chương trình có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao bảo trợ năm 2026 cho trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19 ẢNH: CTV

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, cho biết thấu hiểu những thiệt thòi của trẻ em khó khăn, mồ côi vì đại dịch Covid-19, tổ chức Đoàn, tổ chức Đội luôn xem việc chăm lo, bảo vệ và đồng hành cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm được vun đắp từ tình thương, sự sẻ chia và niềm tin gửi gắm vào tương lai của các em. Qua nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, mong rằng các em không chỉ nhận được sự hỗ trợ kịp thời, mà còn cảm nhận được sự quan tâm, động viên và điểm tựa tinh thần để thêm vững vàng trên hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Những phần quà, sự sẻ chia kịp thời dịp tết đến xuân về ẢNH: CTV

Theo anh Quân, chương trình hôm nay không chỉ mang đến những phần quà tết hay những suất bảo trợ nghĩa tình, mà hơn hết là gửi tới các em sự yêu thương chân thành của rất nhiều tấm lòng. Các em hãy tin rằng, trên hành trình lớn lên của mình, các em sẽ không bao giờ đơn độc, bởi sẽ luôn có những vòng tay yêu thương âm thầm dõi theo, chở che và đồng hành.

Năm 2026, Hội đồng Đội T.Ư, Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, và các đơn vị đồng hành tiếp tục triển khai trao bảo trợ cho cho 703 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng kinh phí 16,872 tỉ đồng. Tại chương trình, Hội đồng Đội T.Ư đã triển khai trao bảo trợ năm 2026 và quà tết cho 285 em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại TP.HCM với tổng trị giá hơn 6,8 tỉ đồng.

Chương trình được tổ chức gắn với ngày hội “Tết quê em” dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa ẢNH: CTV

Cùng dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư đã trao 350 phần quà tết cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em thiếu nhi mồ côi cha mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 về tham dự chương trình với tổng trị giá hơn 177 triệu đồng.

Chương trình được tổ chức gắn với ngày hội “Tết quê em” dành cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa. Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội giàu tính nhân văn, mà còn khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đội trong công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục thiếu nhi, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn, các em mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19. Qua đó, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, khơi dậy sự chung tay của toàn xã hội trong việc vun đắp môi trường sống an toàn, nhân ái, tạo nền tảng để thiếu nhi phát triển toàn diện.

