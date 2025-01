Xuân Son có thể thi đấu sau khoảng 9 tháng nữa, VFF trả toàn bộ chi phí điều trị

Xuân Son được mổ trong khung giờ vàng

Chia sẻ với giới truyền thông vào chiều 6.1, bác sĩ Trần Trung Dũng - người đã thực hiện ca phẫu thuật cho Xuân Son vào tối 6.1 cho biết: "Rất may, trước mổ, các hội chẩn và sự chuẩn bị nhanh chóng giúp cho Son được phẫu thuật trong khung giờ vàng, trong 24 giờ kể từ khi chấn thương. Nếu can thiệp muộn thì tình trạng phù nề do chấn thương gia tăng, da chân phỏng nước thì sau phẫu thuật sẽ liền kém, nuôi dưỡng kém. Mổ trong 24 giờ đầu khi sưng nề chưa nhiều, nên cố định xương thuận lợi. Nếu mọi việc thuận lợi, Son có thể trở lại thi đấu sau khoảng 9 tháng nữa".





Lãnh đạo Bộ Y tế thăm hỏi Xuân Son Ảnh: Liên Châu

Chiều 7.1, bác sĩ đã tiến hành thăm khám lại cho cầu thủ Xuân Son. Tình trạng hiện tại của anh rất khả quan: không còn đau đớn, khả năng vận động nhẹ nhàng và phục hồi tích cực.

Bác sĩ Dũng chia sẻ: "Cơ hội để Xuân Son trở lại với thể thao đỉnh cao là hoàn toàn có thể. Về mặt kỹ thuật điều trị, không có gì quá phức tạp. Tuy nhiên, phẫu thuật chỉ chiếm 10% quá trình, còn 90% sự hồi phục phụ thuộc vào các công tác phía sau. Cụ thể, việc phối hợp đa chuyên khoa tại Vinmec là yếu tố quan trọng giúp Xuân Son quay lại với phong độ đỉnh cao. Mỗi giai đoạn phục hồi của anh sẽ được đội ngũ y học thể thao tại đây theo dõi chặt chẽ, từ việc kiểm soát dinh dưỡng, cân nặng đến các bài tập phục hồi chuyên biệt theo từng giai đoạn".

Bác sĩ Dũng chia sẻ thêm: "Đối với các chấn thương liên quan đến khớp và dây chằng, sự phục hồi đôi khi có thể dựa vào yếu tố may mắn. Tuy nhiên, với trường hợp gãy xương của Xuân Son, chỉ cần quá trình liền xương tốt và phục hồi đúng cách, khả năng trở lại với 100% phong độ là hoàn toàn có thể".





Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn khẳng định VFF sẽ hỗ trợ Xuân Son tối đa

Trong trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam vào tối 5.1, cầu thủ Nguyễn Xuân Son gặp phải chấn thương nặng và đã được tổ y tế trên sân đưa tới bệnh viện bằng xe cứu thương.

Tại bệnh viện, Nguyễn Xuân Son được sơ cấp cứu, chụp XQ để có chấn đoán xác định và lưu theo dõi tại bệnh viện.

Trong ngày hôm sau (6.1), ban tổ chức trận đấu của Thái Lan đã hỗ trợ xe cứu thương đưa Nguyễn Xuân Son tới sân bay Bangkok, lên chuyến bay cùng toàn thể đội tuyển về Việt Nam. Ngay sau khi về Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phối hợp cùng Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec bố trí xe cứu thương vào tận của máy bay đón, đưa Xuân Son tới bệnh viện.

Cùng ngày, ca phẫu thuật điều trị chấn thương cho Nguyễn Xuân Son đã diễn ra thành công tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec.

Toàn bộ chi phí điều trị của Xuân Son tại Việt Nam được VFF chi trả để đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất giúp Nguyễn Xuân Son sớm quay trở lại tập luyện, thi đấu.