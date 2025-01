Xuân Son nhắn tin nhoay nhoáy bằng tiếng Việt cho bác sĩ nhưng... nhầm dấu: Not bèo!

Bác sĩ điều trị cho Xuân Son: 'Vui xuân không quên nhiệm vụ nhé'

Sáng 24.1, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được ra viện để và lên đường trở về Nam Định để đoàn tụ cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán – một thời khắc đầy ý nghĩa đối với bất kỳ người Việt Nam nào. Tuy nhiên, kỳ nghỉ này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, vì ngay sau tết, Xuân Son sẽ quay lại Bệnh viện Vinmec Times City để tiếp tục các giai đoạn phục hồi quan trọng với mục tiêu lấy lại phong độ đỉnh cao.

Có lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều biết rằng Xuân Son rất mê đồ ăn Việt Nam, đặc biệt là phở và bánh chuối chiên. Hình ảnh anh cùng vợ con lái xe máy đi mua bánh chuối chiên từng rất viral trên mạng xã hội. Nhưng trong giai đoạn không thể tập luyện mạnh và cần chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc để phục hồi sau phẫu thuật, nam tiền đạo sẽ cần ăn uống có khoa học. Đó cũng là điều mà các bác sĩ điều trị cho anh lo lắng trong giai đoạn anh về quê ăn tết với gia đình.

Bác sĩ hỗ trợ trong một buổi tập phục hồi cùng Xuân Son ẢNH: BÁC SĨ HỒ NGỌC MINH

Hình ảnh gia đình Xuân Son đi mua bánh chuối chiên - hình ảnh gây sốt trên mạng xã hội

Xuân Son hứa kiêng ăn bánh chuối chiên

Trên trang cá nhân, ThS.BS Hồ Ngọc Minh, Giám đốc Điều hành Motion Lab kiêm Bác sĩ Ngoại khoa Nội soi khớp & Y học thể thao tại Bệnh viện Vinmec đăng tải hình ảnh tin nhắn dặn dò nam tiền đạo với câu nhắn gửi vui bằng tiếng Anh: "Vui Xuân không quên nhiệm vụ nhé Son. Remember our schedule. Still have a long road to get back to the pitch, we'll fight together" - (tạm dịch: "Nhớ lịch trình của chúng ta nhé. Vẫn còn một chặng đường dài để trở lại sân cỏ, chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu").

Xuân Son đã được ra viện, về Nam Định đón tết cùng vợ con

Trong đoạn tin nhắn do bác sĩ Minh đăng tải, Xuân Son cũng đã tự nhắc nhở mình rằng "bạn đã nói là đừng ăn quá nhiều bánh chuối chiên. Tôi hiểu mà, người anh em đừng lo lắng".

Bác sĩ Minh cũng nửa đùa nửa thật trả lời: "Tôi tin bạn, người anh em. Và Thắng sẽ "xử" bạn nếu bạn tăng mỡ đấy". Bác sĩ cũng không quên "chỉnh" chính tả cho Xuân Son khi nam tiền đạo viết sai chữ "béo" thành "bèo" và không quên gửi lời động viên: "Tôi đã nói là chúng ta có thể làm tốt nhất có thể. Hãy tận hưởng ngày tết của bạn, giữ cơ thể hoàn hảo này và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ hơn sau kỳ nghỉ này".

Đoạn tin nhắn vui giữa bác sĩ Hồ Ngọc Minh và Xuân Son ẢNH: BÁC SĨ HỒ NGỌC MINH

Bác sĩ Minh còn chỉnh cả tiếng Việt cho Xuân Son ẢNH: BÁC SĨ HỒ NGỌC MINH

Bác sĩ Hồ Ngọc Minh là người đã theo sát Xuân Son từ những ngày đầu anh nhập viện sau khi trở về từ Thái Lan. Bác sĩ Minh cũng đồng hành cùng tiền đạo 28 tuổi trong các buổi tập vật lý trị liệu phục hồi sau phẫu thuật. Bác sĩ đánh giá rằng việc phục hồi của VĐV không chỉ phụ thuộc vào phẫu thuật mà chủ yếu dựa vào giai đoạn hậu phẫu. Khoảng 90% khả năng trở lại thi đấu chuyên nghiệp của một cầu thủ phụ thuộc vào quá trình vật lý trị liệu, tối ưu hóa dinh dưỡng và tinh thần.

Bác sĩ Minh cũng đánh giá rằng với chấn thương này, Xuân Son có đủ khả năng lấy lại phong độ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ, vận động viên và ban huấn luyện.