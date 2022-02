Xuân Trường trải lòng về “gia đình” HAGL và tiết lộ sắp có con gái đầu lòng

Trong bài tản mạn dài 1.500 từ đăng trên trang cá nhân của mình, tiền vệ Lương Xuân Trường điểm qua năm 2021 với những cột mốc đáng nhớ như đính hôn với vợ Ngô Mai Nhuệ Giang, thành lập trung tâm IRC, thăng hoa cùng HAGL ở V-League 2021, nỗ lực ở tuyển Việt Nam… và cả chuyện mất ví khi thi đấu tại Úc.

Trong bài tản mạn này, cầu thủ được xem là người viết văn hay nhất của giới quần đùi áo số, nhắc đến CLB HAGL đầy cảm xúc, anh viết: “Nói một chút về gia đình thứ hai của mình - Hoàng Anh Gia Lai. Mình luôn cảm thấy thật hạnh phúc khi được chơi bóng ở đây. Trải qua nhiều thăng trầm cùng đội bóng, nhưng chỉ cần ra sân và được hòa mình vào các buổi tập cùng những người đồng đội thân thiết là mình ngay lập tức rơi vào trạng thái cao nhất của sự tập trung. Mình hiểu rằng, bản thân chỉ có thể đạt được điều này nếu được làm những gì mình đam mê bên cạnh những người có cùng nhiệt huyết và sự hiểu nhau. Mình thực sự cảm thấy may mắn khi được chơi bóng tại đây. Không biết trước tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng mình chỉ biết rằng ngày nào còn được thi đấu cho đội bóng này, được chơi bóng bên cạnh những người đồng đội này thì đó sẽ là những ngày mà mình tận hưởng nó một cách “ngấu nghiến” mà thôi…”.





Ngoài ra, Xuân Trường còn vui mừng tiết lộ anh sắp được làm bố và cô con gái đầu lòng được anh gọi là "Little Daisy": “Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một cột mốc nữa mà mình rất hạnh phúc khi được thông báo đến mọi người và cũng là một trong những điều kỳ diệu nhất mà mình đang được trải nghiệm, đó là sự có mặt của Little Daisy. Trong tương lai gần gia đình mình sẽ đón chào một thành viên mới. Mình thấy như được tiếp thêm một nguồn năng lượng to lớn từ cô công chúa này vậy. Không biết việc làm bố có khó hơn chơi bóng không nhỉ? Haha… Chia sẻ với mọi người là mình lúc nào cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc và sự xúc động mỗi khi nhìn thấy Daisy qua màn hình siêu âm. Chỉ mong con khỏe mạnh, mọi thứ cứ để bố mẹ lo”.

Cuối cùng, chàng tiền vệ của HAGL chốt lại: “2021 của mình đã trôi qua như vậy đó, rất nhiều thăng trầm và những điều mới mẻ. Vấp ngã dạy cho mình thêm những bài học bổ ích. Dẫu biết chặng đường phía trước sẽ còn rất nhiều khó khăn và đầy thử thách như cái cách mà nó vẫn luôn làm khó chúng ta, nhưng đó lại là cơ hội để chúng ta tạo nên những cột mốc đáng nhớ cho cuộc đời mình. Khi chúng ta làm chủ được cảm xúc và suy nghĩ, đó là lúc chúng ta trở nên thông suốt nhất để đối mặt và vượt qua những khó khăn đó. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến những dòng này, cảm ơn các bạn vì đã trở thành những người bạn đặc biệt của mình. Cuối cùng, mình xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có thêm thật nhiều niềm vui và nhiều những ngày hạnh phúc. Hãy biến cuộc đời mình thành những vở kịch ứng tác thú vị nhất bởi lúc đó chúng ta sẽ không còn phải sợ bất kỳ điều gì có thể xảy đến với mình nữa”.