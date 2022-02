Đạo diễn phim The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) - Peter Jackson (ảnh, 60 tuổi) đứng đầu danh sách nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong năm 2021 với 580 triệu USD sau khi bán công ty hiệu ứng hình ảnh của mình với giá 1,6 tỉ USD vào tháng 11.2021, theo Forbes.