Xuân về trên những công trình giao thông trọng điểm ở Long An

Hạ tầng giao thông mở không gian phát triển mới

Tại buổi lễ thông xe đường Vành đai TP.Tân An ngày 23.12.2023, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, cho biết tuyến đường Vành đai TP.Tân An góp phần giảm áp lực giao thông cho QL1 và tuyến tránh QL1 (đoạn qua TP.Tân An); giảm tải lưu lượng phương tiện cơ giới đi sâu vào khu nội thị của TP.Tân An; đảm bảo tính kết nối liên hoàn giữa các phân khu đô thị, tạo điều kiện hình thành các khu đô thị mới kiểu mẫu hình thành song song với tuyến đường. Tuyến đường còn là trục giao thông liên kết quan trọng giữa TP.Tân An và các huyện Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa, tạo ra khu vực hành lang quan trọng để phát triển kinh tế, nâng cao hoạt động thương mại - dịch vụ. Đồng thời, tuyến đường mở ra cầu nối giao thông quan trọng từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - QL62 - QL1 và tuyến giao thông dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về trung tâm TP.HCM.

Dự án (DA) sau khi đưa vào khai thác sẽ mở ra không gian phát triển mới cho TP.Tân An, góp phần giúp địa phương gia tăng tính kết nối với TP.HCM, cũng như kết nối giữa các tỉnh miền Tây Nam bộ với vùng Đông Nam bộ và TP.HCM, sớm đưa TP.Tân An đạt chuẩn đô thị loại 1, thân thiện - văn minh - hiện đại và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, phát lệnh thông xe đường Vành đai TP.Tân An ngày 23.12.2023

BẮC BÌNH

Đường Vành đai TP.Tân An có tổng chiều dài 22,35 km (trong đó có 5 cầu với tổng chiều dài gần 1,2 km), đi qua địa bàn H.Thủ Thừa (chiều dài 2,8 km) và TP.Tân An. Điểm đầu là nút giao với QL62 tại ngã tư Mỹ Phú (H.Thủ Thừa), điểm cuối tại nút giao với QL1 trước nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An. Tuyến đường đạt chuẩn quy mô cấp 3 đồng bằng.

DA có tổng vốn đầu tư 3.102 tỉ đồng. Trong đó, chi phí đầu tư xây dựng 1.661 tỉ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB). Tổng diện tích đất phải GPMB là 130 ha. Sở dĩ diện tích GPMB lớn tại TP.Tân An, chiều ngang bị giải tỏa rộng đến 73 m để sau khi làm đường, diện tích đất mặt tiền còn lại làm không gian phát triển mới theo quy hoạch phát triển phân khu thương mại, dịch vụ.

Để 1 trong 3 công trình trọng điểm này hoàn thành sớm 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI là nhờ sự đồng tình ủng hộ của gần 1.900 tổ chức, hộ gia đình dọc hai bên tuyến đường và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Long An đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả các quy định pháp luật hiện hành. Bởi, tại DA đường Vành đai TP.Tân An, cách đây hơn 6 năm, tỉnh Long An đã gặp rất nhiều khó khăn trong công tác quy hoạch, lập DA, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thi công, với nhiều vướng mắc và lúng túng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và phải điều chỉnh nhiều lần. Cùng với đó là các vấn đề trong công tác bồi thường, GPMB, tái định cư, cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid-19,…

Ông Võ Hồng Thảo, quyền Chủ tịch UBND TP.Tân An, cho biết thành phố đang tập trung triển khai phương án khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường Vành đai TP.Tân An thành các phân khu chức năng để phát triển thương mại - dịch vụ theo tiêu chí đô thị thông minh, hiện đại. Đó sẽ là một không gian phát triển mới, nguồn lực mới với dư địa rất lớn.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và nguyên Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, cùng lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh Long An cắt băng thông xe đường Vành đai TP.Tân An

BẮC BÌNH

Cụ thể hóa mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần XI

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, song song với việc hoàn thiện DA đường Vành đai TP.Tân An, ngành GTVT đang khẩn trương triển khai 2 công trình trọng điểm khác (giai đoạn 2021 - 2025) là DA đường tỉnh 830E, đoạn từ nút giao đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến TL830; DA đường tỉnh 827E (tức QL50B).

DA đường tỉnh 830E có kinh phí 3.707 tỉ đồng, sau 8 tháng khởi công, trên địa bàn H.Bến Lức đã chi GPMB được 732/878 trường hợp với tổng số tiền bồi thường 1.296,3/1.616,32 tỉ đồng, diện tích 33,44/39,7 ha. Trong khi tại đoạn qua H.Cần Đước đã kiểm đếm 146/155 hộ với diện tích 9,89/10,08 ha. Các gói thầu thi công đúng tiến độ, tổng khối lượng thi công ước đạt hơn 10%.

Riêng DA đầu tư xây dựng QL50B và 3 cầu trên tuyến (bắc qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây), trước mắt, tỉnh sẽ tập trung các nguồn lực từ nguồn vốn ngân sách để thực hiện công tác GPMB và đầu tư xây dựng phần đường dẫn vào các cầu trên QL50B để kết nối các cầu với các tuyến đường tỉnh và QL nhằm phát huy hiệu quả việc đầu tư DA xây dựng 3 cầu bằng vốn vay ODA.

Song song đó, 8 công trình nằm trong chương trình đột phá về giao thông được tỉnh Long An đề ra gồm các DA: đường Lương Hòa - Bình Chánh; đường Hựu Thạnh - Tân Bửu; đường tỉnh 826E; đường kết nối đường dẫn vào cầu Rạch Dơi đến đường tỉnh 826E; trục động lực Đức Hòa; đường Tân Tập - Long Hậu; nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 824; nút giao đường Hùng Vương - QL62. Ngoài ra, Long An đang triển khai thực hiện theo kế hoạch và đúng tiến độ 2 công trình giao thông trọng điểm quốc gia gồm DA đường Vành đai 3 và 4 TP.HCM của T.Ư giao.



Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây

BẮC BÌNH

Xuân mới Giáp Thìn 2024, tức sau hơn 3 năm triển khai Nghị quyết Đại hội XI, mặc dù còn gặp khó khăn, nhất là công tác GPMB, nhưng với sự hỗ trợ, quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các địa phương... các công trình giao thông ở Long An đều tươi mới, mang lại những giá trị rất lớn về kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư. Đó là sự cụ thể hóa của một mục tiêu mà tỉnh Long An đã nỗ lực thực hiện trong hơn 10 năm qua là huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ phục vụ phát triển công nghiệp, đô thị vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.