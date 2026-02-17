Xuân yêu thương ở Bệnh viện Quân y 121

Bệnh viện Quân y 121 là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I, trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà bệnh nhân đang điều trị tại BV Quân y 121 ẢNH: QUANG MINH NHẬT

Bệnh viện Quân y 121 đặt tại P.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, gồm khu A (số 01, đường 30/4) rộng 45.100 m2 và khu B (Trung tâm huấn luyện cán bộ y tế) diện tích 9.349 m2, ở số 227 đường 30/4. Hiện, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.000 - 1.300 lượt bệnh nhân bảo hiểm y tế đến khám, điều trị.

Nhiều sự sẻ chia, tiếp sức chí tình

Sáng 15.1.2026, ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, cùng nhiều tướng lĩnh đã đến thăm Bệnh viện Quân y 121. Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 và đội ngũ thầy thuốc bệnh viện đón tiếp đoàn.

Sau khi trồng cây lưu niệm, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên trong đoàn đã tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện Quân y 121. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến tận giường bệnh thăm hỏi ân cần và trao quà cho nhiều bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, biểu dương, đánh giá rất cao BV Quân y 121 và đề nghị tiếp tục đầu tư, hỗ trợ, nâng cấp để cơ sở y tế này vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều (thứ 4 từ trái sang) thăm, chúc Tết BV Quân y 121 ẢNH: NHẬT HÀO

Trước đó, sáng 30.12.2025, đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo Quân khu 9 đã cắt băng khánh thành Trung tâm hồi sức tích cực và chống độc - Nâng cấp giai đoạn 2 Trung tâm lọc máu Bệnh viện Quân y 121.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo Quân khu 9 đã thăm hỏi, trao quà bệnh nhân tại bệnh viện. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khen ngợi, đánh giá rất cao cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121 và mong rằng thời gian tới bệnh viện nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác khám chữa bệnh cho bộ đội, người dân các tỉnh thành.

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng trao quà bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: NHẬT HÀO

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Bệnh viện Quân y 121 đã dành thời gian đến tận giường bệnh thăm hỏi, chia sẻ khó khăn, trao quà cho nhiều bệnh nhân; đồng thời gửi lời chúc mau hồi phục sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng.

Giao lưu, thúc đẩy sự phát triển

Bệnh viện Quân y 121 tổ chức khám, nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, chủ nhật, mang lại hiệu quả, sự thuận tiện cho mọi người. Hiện nay, bệnh viện áp dụng bệnh án điện tử thông suốt nên rất tiện ích trong khám, điều trị bệnh.

Ngày 16.1.2026, Bệnh viện Quân y 121 và Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ cùng Bệnh viện Ung Bướu Cần Thơ đã ký kết hợp tác nhiều lĩnh vực trong đó điểm nhấn vẫn là điều trị ung thư hiệu quả nhằm giúp người bệnh khu vực miền Tây tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế chuyển viện lên tuyến trên. Chương trình hợp tác giữa 3 bệnh viện lớn tiếp tục mở ra giai đoạn phát triển mới trong điều trị những ca bệnh khó tại khu vực ĐBSCL.

Ông Huỳnh Quốc Việt (thứ 2 từ phải sang) chúc Tết BV Quân y 121 ẢNH: NHẬT HÀO

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng cho biết, Tết 2026, Bệnh viện Quân y 121 đã đón tiếp nhiều đoàn lãnh đạo đến thăm, động viên, chúc mừng đội ngũ thầy thuốc nơi đây.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó tư lệnh Quân khu 9; đại tá Phạm Hồng Thắng, Chủ nhiệm Hậu cần- Kỹ thuật, Quân khu 9; ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Huỳnh Quốc Việt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó chủ tịch UBND TP.Cần Thơ… đã thăm hỏi, động viên, gửi lời chúc xuân ấm áp, vui tươi đến đội ngũ thầy thuốc Bệnh viện Quân y 121. Lãnh đạo các cấp kỳ vọng năm 2026 bệnh viện tiếp tục đột phá mới nhất là những lĩnh vực chuyên sâu nhằm mang đến cơ hội khám, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân trong ngoài quân đội.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (thứ 5 từ trái sang) thăm, chúc Tết tại BV Quân y 121 ẢNH: NHẬT HÀO

Theo BS.CK2 Trần Mạnh Hùng, nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh mới được áp dụng hiệu quả tại Bệnh viện Quân y 121 như chỉnh gù vẹo cột sống; phẫu thuật thay khớp gối; phẫu thuật thay khớp háng; phẫu thuật nội soi khớp vai; thay đốt sống cổ; phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm qua đường liên bản sống; phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà; kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch; chụp CT động mạch vành, mạch máu các loại; kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da; phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; phẫu thuật nội soi cắt trực tràng; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; tầm soát ung thư cổ tử cung; kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo qua nội soi; lọc máu hấp phụ…

"Bệnh viện Quân y 121 đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; khối u não cực lớn; sốc nhiễm trùng, nhiễm độc; rắn độc cắn thập tử nhất sinh; thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi; phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho cụ ông 86 tuổi; phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày cứu chữa bệnh nhân cao tuổi bị ung thư... Năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đột phá mới khi đưa Trung tâm ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đi vào phục vụ bệnh nhân các tỉnh thành", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng cho hay.