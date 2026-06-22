Xuất bản ‘Nhất mộng trường xuân’, giải nhì sáng tác truyện tranh của SV ĐH Duy Tân

Với giải thưởng cao, "Nhất mộng trường xuân" khi xuất bản đã thu hút đông đảo độc giả bởi cốt truyện giàu cảm xúc, ý tưởng sáng tạo cùng phong cách nghệ thuật riêng nổi bật.

SV Phạm Thị Đào (thứ 3, từ phải qua) nhận giải nhì

Cảm hứng sáng tác "Nhất mộng trường xuân" của Phạm Đào bắt nguồn từ những thước phim về Ô Trấn cổ kính - một thị trấn nước nổi tiếng của Trung Quốc. Vẻ đẹp trầm mặc của Ô Trấn cùng những suy ngẫm về chữ "duyên" trong đời người, đã khơi nguồn cho một câu chuyện giàu cảm xúc về sự gặp gỡ, gắn kết, và những ký ức đẹp trong cuộc sống.

"Nhất mộng trường xuân" là câu chuyện về Niệm Chân - cô gái mang số mệnh đặc biệt, luôn giúp đỡ những linh hồn còn lưu luyến nơi trần thế. Trong một lần đến Ô Trấn, cô vô tình bị cuốn vào mối nhân duyên kỳ lạ với Từ Khanh - một vị quan thời Đường đã khuất từ ngàn năm trước. Để hóa giải mối duyên chưa dứt này, Niệm Chân cùng Từ Khanh lên đường tìm lại người em gái thất lạc của anh. Hành trình ấy đưa họ đi qua những mất mát, chờ đợi và tình thân sâu nặng. Cuối cùng, khi hai anh em Từ Khanh được đoàn tụ và cùng bước lên cầu Nại Hà để chuyển kiếp, sợi tơ hồng trên tay Niệm Chân vẫn còn đó, như một lời nhắn nhủ rằng những người có duyên rồi sẽ còn gặp lại.

"Nhất mộng trường xuân" của Phạm Thị Đào rất được độc giả yêu thích

"Câu chuyện với nhiều nút thắt và những cung bậc cảm xúc lắng đọng đã khơi gợi trong em nhiều cảm hứng, thôi thúc em dành trọn tâm huyết cho quá trình thiết kế sách. Toàn bộ tác phẩm được em thực hiện trong khuôn khổ môn học Thiết kế Truyện tranh tại Duy Tân. Trong đó, em đã dành nhiều thời gian cho phần thiết kế nhân vật, với mong muốn mỗi hình tượng không chỉ mang dấu ấn riêng mà còn có khả năng truyền tải cảm xúc rõ rệt qua từng khung hình. Điều em yêu thích nhất ở truyện tranh chính là khả năng kể chuyện bằng hình ảnh, nơi người đọc có thể trực tiếp cảm nhận nội dung thông qua từng nét vẽ. Từ biểu cảm nhân vật, góc nhìn cho đến lời thoại, tất cả cùng hòa quyện vào nhau để tạo nên một trải nghiệm cảm xúc sâu sắc", Phạm Đào chia sẻ.

Thành quả của ngày hôm nay bắt nguồn từ niềm yêu thích và sự kiên định với đam mê vẽ của Phạm Thị Đào. Hiện là sinh viên khóa K-28, chuyên ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Duy Tân, Đào đã sớm nuôi dưỡng tình yêu với hội họa từ những năm phổ thông, đặc biệt là đam mê sử dụng màu nước để thể hiện những giá trị văn hóa phương Đông.

Trước khi bước vào giảng đường của ĐH Duy Tân, Đào từng được gia đình định hướng theo học Sư phạm ngữ văn, bởi những thành tích học tập và giải thưởng Văn học đạt được thời học sinh khiến Đồ họa hay Mỹ thuật dường như không phải là một lựa chọn phù hợp. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, cô gái trẻ vẫn luôn mong muốn được theo đuổi hội họa và sống trọn với đam mê nghệ thuật của mình.

Cô gái yêu hội họa bên tác phẩm đạt giải nhì - “Nhất mộng trường xuân"

Khi biết đến ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Duy Tân qua một chương trình tư vấn tuyển sinh, Đào nhận ra đây là ngôi trường mà mình đang tìm kiếm. Quyết định của Đào lúc đó không dễ dàng nhận được sự đồng tình từ phía gia đình khi mọi người lo lắng về việc em phải đi học xa nhà cũng như cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. Sau nhiều lần thuyết phục và giới thiệu về ĐH Duy Tân với nhiều cơ hội học tập và nghề nghiệp rộng mở, cô gái mang trong mình tinh thần tự lập rất mạnh mẽ này đã nhận được sự đồng ý và ủng hộ từ người thân.

"Đến hôm nay, em vẫn tin rằng mình đã có lựa chọn hết sức đúng đắn. Tại ĐH Duy Tân, em đã được tiếp cận với nhiều lĩnh vực sáng tạo khác nhau, từ thiết kế đồ họa 2D, minh họa, game đến quay dựng phim và nhiếp ảnh. Sự đa dạng trong chương trình đào tạo giúp em không chỉ thu nhận được những kiến thức và kỹ năng bổ ích mà còn có cơ hội khám phá ra các năng lực và sở trường của bản thân. Mỗi môn học đều mở ra cho em một trải nghiệm mới. Càng học em càng thấy mình có nhiều cơ hội để thử sức, sáng tạo và tìm ra điều mình thực sự muốn theo đuổi", Phạm Đào cho biết.

Dù yêu thích và luyện tập các kỹ năng Vẽ từ lâu, nhưng phải đến khi học môn Thiết kế truyện tranh, Đào mới thực sự nghiêm túc thử sức mình qua việc kể chuyện bằng hình ảnh. Trong quá trình học tập và sáng tác, Đào nhận được sự hướng dẫn tận tình từ cô Trần Nguyễn Tú Nguyên - giảng viên phụ trách môn học, qua đó giúp em từng bước hoàn thiện các kỹ năng và định hình rõ hơn phong cách thể hiện của mình.

Các trang truyện đẹp mắt và thu hút

"Không áp đặt sinh viên vào những khuôn mẫu có sẵn, cô Tú Nguyên luôn khuyến khích sinh viên phát triển ý tưởng theo phong cách riêng của bản thân và mạnh dạn kể những câu chuyện mình yêu thích. Chính cô Tú Nguyên cũng là người đã động viên em mang đồ án môn học đi dự thi. Quyết định ấy đã tạo nên nhiều thay đổi lớn trong em và mang về giải nhì quý giá tại Cuộc thi Thiết kế truyện tranh. Đây là bằng chứng lớn nhất để em có thể khẳng định với bản thân rằng những gì mình làm đã được công nhận", Phạm Đào chia sẻ.

Tác phẩm "Nhất mộng trường xuân" của Phạm Thị Đào đã vượt qua hơn 90 bài dự thi cùng 2 vòng chấm chọn khắt khe bởi Hội đồng Giám khảo gồm các họa sĩ uy tín đến từ Pháp, Bỉ và Việt Nam để giành giải nhì của Cuộc thi Thiết kế truyện tranh.

Giờ đây, Đào càng thêm tự tin với khả năng vẽ của mình, với những bản phác thảo nhân vật và những ý tưởng minh họa còn nhiều ấp ủ. Giải thưởng hôm nay là một cột mốc đáng nhớ và là điểm khởi đầu cho hành trình dài phía trước của Đào - hành trình của một "người kể chuyện bằng hình ảnh".