Xuất hiện bộ RAM DDR5 đắt hơn RTX 5090 với giá trên 60 triệu đồng

Theo Tom'sHardware, một bộ RAM DDR5 256 GB vừa được giới thiệu tại Trung Quốc với giá bán lẻ lên tới 2.403 USD, tức hơn 60 triệu đồng, vượt qua cả giá dự kiến của GeForce RTX 5090 - mẫu card đồ họa được xem là cao cấp nhất hiện nay. Đây là phiên bản giới hạn mang tên Valkyrie II Racing Car Limited Edition, gồm bốn thanh RAM 64 GB sử dụng chip SK hynix M-die 4GB, bảng mạch 10 lớp và chạy ở tốc độ DDR5-6000 với độ trễ C32-45-45-90.

Bảng so sánh giá và thông số kỹ thuật giữa các bộ RAM dung lượng lớn, cho thấy mức giá hiện nay đang khó tiếp cận với người dùng. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TOMSHARDWARE

Tuy có dung lượng lớn và tốc độ cao, sản phẩm này không phải là lựa chọn tối ưu cho phần lớn người dùng. Giá thành cao là rào cản đầu tiên, khi một bộ nhớ đơn lẻ có thể bằng hoặc hơn cả chi phí đầu tư vào GPU, CPU hoặc toàn bộ hệ thống máy tính phổ thông. Thêm vào đó, bộ RAM này chỉ hỗ trợ AMD EXPO, trong khi khả năng tương thích với Intel XMP 3.0 chưa được xác nhận, khiến người dùng nền tảng Intel không thể yên tâm khi lựa chọn.

Bên cạnh bản 256 GB, nhà sản xuất cũng giới thiệu phiên bản Thor Black Gold Limited Edition dung lượng 192 GB (4 x 48 GB) với cấu hình tương tự nhưng sử dụng chip 3GB và độ trễ thấp hơn. Sản phẩm này cũng hướng tới nền tảng AMD và có giá thấp hơn đáng kể, đồng thời nhanh và rẻ hơn nhiều so với Corsair Vengeance 192 GB - đối thủ trực tiếp trên thị trường.

Tuy nhiên, cả hai bộ nhớ đều gặp cùng một vấn đề lớn: khó tiếp cận. Là thương hiệu nội địa Trung Quốc, nhà sản xuất chủ yếu phân phối tại thị trường trong nước. Việc mua hàng quốc tế phải thông qua các nền tảng trung gian như eBay, Amazon hoặc Newegg, với chi phí vận chuyển cao và thuế nhập khẩu lớn. Điều này khiến tổng chi phí có thể vượt xa mức giá niêm yết, làm giảm đáng kể lợi thế “giá rẻ hơn đối thủ” mà hãng công bố.

Trong bối cảnh nguồn cung RAM dung lượng lớn vẫn hạn chế và giá thành tiếp tục bị đẩy lên do nhu cầu từ lĩnh vực AI, người tiêu dùng cá nhân vẫn chưa thể hưởng lợi từ các cải tiến này. Thay vào đó, họ phải đối mặt với bài toán chi phí, tương thích nền tảng và khả năng tiếp cận sản phẩm, những yếu tố khiến RAM cao cấp dù hấp dẫn về thông số vẫn khó trở thành lựa chọn phổ biến.