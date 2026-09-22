Xuất hiện camera 'độc lạ' dùng quạt PC để tản nhiệt

Theo Wccftech, nhà sản xuất thiết bị làm mát Noctua đang hợp tác với Josh Cowell để phát triển CAIM1 - một mẫu camera có khả năng quay video 4K và sử dụng ống kính có thể thay thế.

Điểm khác biệt của CAIM1 nằm ở khả năng tạo bằng chứng mật mã ngay trên thiết bị khi ảnh và video được ghi lại. Hệ thống kết hợp cơ chế xác thực bằng phần cứng với quá trình xử lý mật mã tại thiết bị, sau đó chuyển dữ liệu bằng chứng đến hệ thống lưu trữ phi tập trung không thể chỉnh sửa.

Thông tin xác thực được tạo ngay khi CAIM1 chụp ảnh hoặc quay video, giúp người dùng về sau kiểm tra nội dung có thực sự được ghi bằng camera này và có bị chỉnh sửa so với bản gốc hay không. Đây là cách CAIM1 giúp phân biệt nội dung gốc từ camera với những phiên bản đã qua can thiệp.

CAIM1 được phát triển để quay video với độ phân giải tối đa 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây, đồng thời tạo bằng chứng mật mã trực tiếp trên thiết bị. Những tác vụ này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hệ thống xử lý nằm trong một thân máy nhỏ và phần lớn được bao kín.

Quạt Noctua nằm ngay sau bộ cảm biến camera

Để xử lý nhiệt, CAIM1 sử dụng Noctua NF-A4x10 5V PWM, mẫu quạt kích thước 40 x 40 x 10 mm. Quạt được đặt bên trong thân camera, ngay phía sau bộ tản nhiệt của cảm biến. Không khí được hút qua bộ tản nhiệt từ một bên và thoát ra ở phía còn lại.

Việc chọn phiên bản 5V liên quan trực tiếp đến thiết kế nguồn của camera. CAIM1 hoạt động trong hệ thống điện áp thấp sử dụng pin. Nếu dùng quạt 12V thông thường, nhà phát triển sẽ phải bổ sung mạch tăng áp, chiếm thêm diện tích bo mạch và làm giảm hiệu quả sử dụng pin. Theo Noctua, quá trình chuyển đổi điện áp còn có thể tạo nhiễu điện, ảnh hưởng đến hoạt động của cảm biến hình ảnh.

CAIM1 tích hợp quạt Noctua 40 mm ngay trong thân máy, giải pháp tản nhiệt hiếm thấy trên các mẫu camera hiện nay ẢNH: NOCTUA

Một vấn đề khác là rung và tiếng ồn. Đây là những yếu tố ít đáng ngại trên máy tính nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến camera. Quạt NF-A4x10 vì vậy được gắn bằng các chốt chống rung NV-AV4, giúp tách rung động của quạt khỏi vỏ máy. Khả năng điều khiển tốc độ PWM cũng cho phép hệ thống cân bằng giữa nhu cầu làm mát và độ ồn theo tải nhiệt.

Josh Cowell cho biết thách thức lớn khi thiết kế CAIM1 là xử lý nhiệt lượng từ bo mạch điện toán biên hiệu năng cao trong một thân máy di động và kín. Thiếu luồng khí chủ động có thể khiến bộ xử lý giảm hiệu năng do nhiệt, thậm chí dẫn đến mất khung hình khi quay video. Nhóm phát triển cũng phải thiết kế lại bo mạch chính để dành chỗ cho quạt.

CAIM1 hiện vẫn ở giai đoạn nguyên mẫu. Nhóm phát triển đặt mục tiêu hoàn thiện lô sản phẩm đầu tiên trong quý 1/2027.