Xuất hiện chiêu lừa đảo mới, yêu cầu phụ huynh bấm vào link kiểm tra tiếng Anh?

Hình ảnh tin nhắn và cảnh báo lừa đảo gửi đến phụ huynh học sinh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, phụ huynh học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3, TP.HCM) nhận được thông báo từ nhà trường với nội dung cảnh báo lừa đảo: "Hiện tại phụ huynh có nhận tin nhắn có nội dung: Kính gửi phụ huynh thông tin kiểm tra tiếng Anh, giúp định hướng tốt hơn cho sự phát triển các kỹ năng tiếng Anh của con và đính kèm đường link để học sinh thực hiện".

Trường THCS Lê Quý Đôn khẳng định nhà trường không có thông báo kiểm tra tiếng Anh qua tin nhắn. Vì thế, nhà trường đề nghị giáo viên chủ nhiệm thông báo đến phụ huynh học sinh để cảnh giác và không nhấn vào link yêu cầu của tin nhắn.

Anh Đồng Bình Du Sơn, phụ huynh học sinh lớp 7 Trường THCS Lê Quý Đôn, cho biết đã nhận được tin nhắn cảnh báo từ giáo viên chủ nhiệm nên phụ huynh cần cảnh giác, tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Một giáo viên chủ nhiệm khối lớp 9 của Trường THCS Lê Quý Đôn cho biết, vào sáng 12.4, ban giám hiệu đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm gửi thông báo cảnh báo lừa đảo cho toàn bộ học sinh các lớp. Giáo viên chủ nhiệm đồng thời khẳng định nhà trường không tổ chức kiểm tra tiếng Anh học sinh theo hình thức này để phụ huynh không bấm vào link.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quý Đôn, cho hay sáng nay, có phụ huynh hỏi về tin nhắn thông báo kiểm tra tiếng Anh của học sinh thì nhà trường mới biết. "Ngay lập tức Ban giám hiệu đã gửi thông báo đến giáo viên chủ nhiệm các lớp để cảnh báo phụ huynh. Đây không phải là hộp thư điện tử của trường và hiện tại nhà trường cũng không biết link đó chứa nội dung gì. Do không phải tin nhắn của nhà trường nên phải đưa ra cảnh báo gấp", ông Diệu nhấn mạnh.

Liên tục từ đầu năm 2023 đến nay, tại TP.HCM cùng một số địa phương khác xuất hiện nhiều chiêu thức lừa đảo nhắm vào phụ huynh và học sinh.

Nổi cộm là kẻ gian dùng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện báo "con đang cấp cứu, cần chuyển tiền gấp" để lừa đảo nhiều phụ huynh ở TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng... với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Kẻ gian còn giả dạng người thân đến tiếp cận học sinh ngay tại cổng trường. Chẳng hạn, một học sinh lớp 12 của Trường THPT Phú Nhuận (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) đang đứng chờ người thân đến đón ở cổng trường vào buổi trưa thì kẻ gian tiếp cận học sinh này và nói: "Ba con bị tai nạn, lên xe chú chở đến bệnh viện. Chú là bạn của ba con".

Về vấn đề đảm bảo an toàn an ninh trường học, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết nhà trường phải có trách nhiệm tổ chức an ninh trật tự, đảm bảo an toàn vào giờ cao điểm và phối hợp với địa phương trong quá trình thực hiện.

Cũng theo ông Minh, trong thời gian vừa qua xuất hiện các chiêu thức lừa đảo phụ huynh, học sinh, Sở GD-ĐT liên tục nhắc nhở các trường tạo kênh liên lạc thông suốt với phụ huynh để đảm bảo an toàn an ninh ngay trên không gian mạng…