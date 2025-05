Xuất hiện hình ảnh gây sốt của Messi, vệ sĩ riêng lại thách đấu Logan Paul

Hình ảnh gây bất ngờ của Messi

Nhiều người dùng mạng xã hội X hết sức bất ngờ khi thấy một đoạn clip xuất hiện hình ảnh Messi đang phụ giúp các nhân viên trên sân. Anh cùng khiêng một băng ghế dự bị khá dài để phục vụ các cầu thủ nhí chuẩn bị thi đấu. Danh thủ người Argentina cùng vợ Antonela, tháp tùng các cậu con trai đến thi đấu các trận thuộc các đội trẻ của Học viện Inter Miami.

Messi phụ giúp khiêng băng ghế dự bị để phục vụ cho các cầu thủ nhí Ảnh: Chụp màn hình từ clip

Bất kể là danh thủ nổi tiếng, Messi cho thấy anh cư xử như những ông bố bà mẹ rất đỗi bình thường khác. Anh sẵn sàng giúp đỡ mọi người trên sân dù đó là các công việc khá nặng nhọc.

Hình ảnh Messi cùng các nhân viên khiêng băng ghế dự bị đã để lại hình ảnh đẹp. Nhiều người cho rằng: "Với sự nổi tiếng của mình, Messi đến sân chỉ cần chụp hình và ký tặng chữ ký cho người hâm mộ đã là niềm vui lớn. Nhưng anh còn không ngại khó nhọc, sẵn sàng phụ giúp mọi người để hoàn tất các công việc chuẩn bị cho một trận đấu".

Hình ảnh Messi phụ giúp khiêng băng ghế dự bị diễn ra vào buổi sáng, trước một ngày diễn ra trận Inter Miami thắng New York Red Bulls với tỷ số 4-1 tại MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) ngày 4.5. Trận này Messi đóng góp 1 bàn thắng ấn định tỷ số. Mặc dù vậy, cuối hiệp 1 và khi kết thúc trận đấu, Messi thể hiện sự không vui vì phong độ chưa thật tốt của mình. Anh sớm rời sân để vào phòng thay đồ.

Đây là bàn thắng đầu tiên của Messi ghi sau 4 trận gần đây không ghi bàn hoặc có kiến tạo nào, dù vẫn là người đóng góp lớn nhất vào lối chơi của toàn đội Inter Miami.

Messi tự mình xử lý tình huống trên sân khi vệ sĩ riêng bị cấm vào sân Ảnh: Reuters

Cũng ở trận đấu với New York Red Bulls trên sân nhà Chase, cuối trận 1 CĐV thiếu niên chạy vào sân để xin chụp ảnh với Messi. Do vệ sĩ riêng của danh thủ này, Yassine Chueko, bị cấm vào sân trong mọi trận đấu ở mùa giải 2025, nên các nhân viên an ninh của sân Chase phải hành động ngăn chặn.

Tuy nhiên, một mình Messi vẫn kịp xử lý tình huống một cách ổn thỏa khi can thiệp để CĐV này được ôm mình và chụp ảnh, trước khi rời sân trong thân thiện.

Vệ sĩ riêng Messi tiếp tục công khai thách đấu võ sĩ Logan Paul

Vì vụ kiện thương quyền một loại đồ uống dinh dưỡng thể thao của Messi, vệ sĩ riêng của danh thủ này, Yassine Chueko tuyên bố sẵn sàng thay anh để thượng đài với đối thủ thách thức là võ sĩ kiêm YouTuber, Logan Paul.

Logan Paul gần đây đã từ chối thượng đài, dù trận đấu này được một tổ chức định giá lên đến 15 triệu USD, theo báo Tây Ban Nha, Marca.

Yassine Cheuko trong đoạn video mới đây, xác nhận đồng ý đấu với Logan Paul để bảo vệ Messi Ảnh: Chụp màn hình từ clip

Không nhượng bộ, Yassine Chueko tiếp tục lên tiếng công khai thách đấu Logan Paul.

Thông qua tài khoản mạng xã hội Instagram, vệ sĩ riêng của Messi để lại lời nhắn mới nhất: "Logan Paul, nghe này, đủ rồi với câu chuyện anh là siêu sao môn đấu vật của WWE. Anh chỉ sợ hãi. 2 tháng trước, anh đòi đấu với một cầu thủ bóng đá, anh đã không nhắc gì đến WWE.

Bây giờ khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, anh lại cố gắng đưa ra lời bào chữa. Thành thật mà nói, ai lại từ chối 15 triệu USD chứ? Và anh còn dám nói về cam kết.

Bây giờ anh có 2 lựa chọn, một là ký hợp đồng thượng đài với tôi, để mọi người được thưởng thức một trận đấu đúng nghĩa. Hai là, anh nên im lặng và tiếp tục cuộc sống giả tạo cùng loại đồ uống cũng rất giả tạo của mình, thay vì cứ đưa ra những lời thách đấu vô nghĩa".