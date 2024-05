Xuất hiện hình ảnh laptop dùng chip Snapdragon X Elite đầu tiên từ Dell

Theo Windows Report, những hình ảnh laptop Snapdragon X Elite đầu tiên từ Dell đã xuất hiện trước thời điểm tổ chức sự kiện vào ngày 20.5, nơi các mẫu Surface mới với chip này của Qualcomm cũng dự kiến ra mắt.



Hình ảnh được cho là của XPS 13 9345 WINDOWS REPORT

Sản phẩm thú vị nhất là chiếc Dell XPS 13 9345 trông có vẻ như là một phiên bản cải tiến thiết kế bắt mắt hơn của XPS 13 Plus ra mắt vào năm 2022. Nó có cùng một thanh cảm ứng ở hàng trên cùng và chỉ có 2 cổng USB-C.

Ngoài ra còn có một chiếc Inspiron 14 7441 Plus mới dự kiến đi kèm chip Snapdragon X Elite 16 lõi và 16 GB RAM ở mức tiêu chuẩn. Như là một phần của dòng Inspiron hướng đến mọi người của Dell, Inspiron 14 7441 Plus trang bị nhiều tính năng tiêu chuẩn như 2 cổng USB-C, 1 cổng USB-A và khe cắm thẻ nhớ SD. Thiết kế của sản phẩm cũng mỏng hơn so với các thành viên Inspiron, mặc dù không thể so sánh với XPS về vẻ đẹp.

Dell đã tiết lộ một dòng XPS mới vào tháng 1 khi giới thiệu bàn phím với phím Copilot chuyên dụng mới theo tiêu chuẩn của Microsoft, vì vậy không bất ngờ khi các mẫu laptop vừa rò rỉ cũng đi kèm chúng. Cả Dell, HP và Lenovo đều hợp tác với Microsoft để phát hành laptop hỗ trợ các tính năng AI của Windows 11. Những chiếc laptop mới của Dell dường như cũng mang đến các tính năng AI Explorer mà Microsoft sắp ra mắt.

Hình ảnh được cho là của Inspiron 14 7441 Plus WINDOWS REPORT

Ngoài hai mẫu laptop trên của Dell, một số laptop dùng chip Snapdragon X Elite cũng đang được các nhà sản xuất lên kế hoạch ra mắt, bao gồm Lenovo Yoga Slim 7, Samsung Galaxy Book 4 Edge và một laptop khác đến từ Asus.

Snapdragon X là dòng chip được Qualcomm thiết kế hướng đến các mẫu laptop Windows ra mắt vào mùa hè năm nay nhằm cạnh tranh về hiệu suất với các chip đến từ Apple Silicon, Intel và AMD.