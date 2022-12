Xuất hiện Hội An giữa lòng Buôn Ma Thuột

Nằm ngay cuối con hẻm số 233/21 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xuất hiện một không gian có nhiều nét đẹp tương đồng với phố cổ Hội An nổi tiếng: từ những ngôi nhà được khoác lên màu vàng tươi đặc trưng, những chiếc lồng đèn rực rỡ, xích lô, xe cổ đến cả mô hình địa danh Chùa Cầu,… khiến nhiều người không khỏi xao xuyến tìm đến chụp ảnh, trải nghiệm.

Chủ nhân của địa điểm này là chị Nguyễn Trường Thiên Nga với mong muốn mang nét đẹp cổ kính của Hội An đến với thành phố mình sinh sống. Chị Nga cho biết: "Mình thích những điều về hoài cổ nên mình đi Hội An rất nhiều lần, sau đó ấp ủ điều đó. Trong quá trình mình xây dựng quán, mình lên ý tưởng là những căn nhà nhỏ ở hai bên đều mang đậm nét cổ của Hội An".

Ngoài khung giờ mở cửa đón khách từ 7 giờ đến 22 giờ, trước đó từ 4 đến 7 giờ, người dân được tự do vào khuôn viên để tập thể dục.





Du khách có thể thuê áo dài để chụp hình, hoặc lựa chọn các món ăn đặc sản Quảng Nam để có được cảm giác như đang ở phố cổ Hội An thật sự. Theo nhiều du khách, không gian này mang đến nét đẹp hoài cổ giữa những hiện đại, náo nhiệt của thành phố.