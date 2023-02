Xuất hiện lỗi sao lưu iCloud sau cập nhật iOS 16.3

Thông thường, bản cập nhật iOS sẽ mang tới tính năng mới, sửa lỗi cho phiên bản trước và được người dùng đón nhận. Nhưng thời gian gần đây, chuyện có vẻ không được suôn sẻ với Apple khi thường xuyên có người dùng báo lỗi mỗi khi nâng cấp thiết bị của họ. Mới đây nhất, nhiều trường hợp cho biết sau khi cập nhật iOS 16.3 cho iPhone, thiết bị của họ không thể sao lưu dữ liệu lên iCloud - dịch vụ lưu trữ đám mây của Apple.

Cập nhật iOS 16.3 mở rộng các tính năng bảo mật cho iPhone Chụp màn hình



iOS 16.3 được phát hành cách nay khoảng 2 tuần, bổ sung tính năng khóa bảo mật (kích hoạt khóa vật lý để sử dụng trong các trường hợp cần biện pháp bảo mật cao hơn cho tài khoản trên điện thoại), mở rộng thị trường được hỗ trợ Advance Data Protection (Bảo vệ dữ liệu tiên tiến) cho iCloud, thay vì chỉ khả dụng ở Mỹ như trước.

Các báo cáo lỗi lần đầu xuất hiện trên mạng xã hội Reddit cũng như diễn đàn hỗ trợ của Apple. Người dùng cho biết thiết bị của họ hiện thông báo "An Unexpected Error Occurred. Please try again later" (Đã xảy ra lỗi bất thường. Vui lòng thử lại sau) khi đang thực hiện việc sao lưu dữ liệu lên iCloud.

Cụ thể hơn, một số phát hiện ra sự cố xảy đến khi họ tìm cách bật những tính năng trước đây vốn mở (mà bản cập nhật đã tự động tắt đi), trong đó có iCloud Drive và iCloud Backup. Theo Phone Arena, lỗi này có thể liên quan tới bảo mật 2 lớp bởi trong đa phần trường hợp, người dùng không sao lưu được máy đang không bật tính năng trên. Nhưng cũng có trường hợp vẫn mở bảo mật 2 lớp cũng không tránh khỏi. Do đó, kết luận chính xác về nguyên nhân sự cố vẫn chưa được cụ thể.

Theo tài liệu hướng dẫn do Apple công bố cùng bản cập nhật iOS 16.3, những tài khoản (Apple ID) mới bắt buộc bật bảo mật 2 lớp và sẽ liên quan tới rất nhiều tính năng khác có sử dụng mã hóa đầu cuối trong máy. "Táo khuyết" cũng đã được báo cáo về tình trạng trên nhưng chưa đưa ra câu trả lời cũng như dự kiến khắc phục.