Xuất hiện mưa lớn kỷ lục trong 57 năm qua ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong tháng 7 đã xuất hiện 5 đợt mưa diện rộng: từ ngày 2 - 5.7, 8 - 9.7, 11 - 15.7, 18 - 22.7 và 28 - 31.7. Mưa tập trung chủ yếu tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Riêng tại khu vực Tây nguyên và Nam bộ, nhiều ngày có mưa giông trên diện rộng, nửa cuối tháng 7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Một số tỉnh ở Nam bộ, Tây nguyên xuất hiện lượng mưa lớn, vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ tháng 7 CTV

Đáng chú ý, đợt mưa từ ngày 18 - 21.7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 (bão Talim) nên Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Đông Bắc và vùng phía bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và giông; tổng lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 m, có nơi cao hơn như Quảng Hà (Quảng Ninh) 280 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 116 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 171 mm, Yên Bái 112 mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 105 mm…

Cũng trong tháng này, tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ phổ biến có tổng lượng mưa thấp hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN) từ 20 - 50%; riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ, một số nơi như Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế thấp hơn từ 60 - 80% so với TBNN cùng thời kỳ.

Khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có tổng lượng mưa phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN từ 50 - 100%, có nơi trên 100%. Đáng chú ý, một số nơi đã quan trắc được giá trị lượng mưa ngày và tổng lượng mưa tháng vượt giá trị lịch sử so với cùng thời kỳ tháng 7.

Cụ thể, ngày 29.7, Trạm khí tượng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) đo được lượng mưa đạt 178,1 mm, vượt giá trị lịch sử 170,8 mm năm 1966; Trạm khí tượng TP.Cần Thơ đo được lượng mưa 113,8 mm, vượt giá trị lịch sử 109,7 mm năm 2003; Trạm khí tượng Vị Thanh (Hậu Giang) đo được lượng mưa 204,8 mm, vượt giá trị lịch sử 139,2 mm năm 2022; Trạm khí tượng Rạch Giá (Kiên Giang) đo được lượng mưa 229,8 mm, vượt giá trị lịch sử 220,3 mm năm 1991.

Ngoài ra, 10 trạm khí tượng ở Tây nguyên, Nam bộ và Nam Trung bộ cũng ghi nhận lượng mưa trong tháng 7 cao nhất lịch sử, tập trung ở các tỉnh Bình Thuận, Kon Tum, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Trong đó, tổng lượng mưa trong tháng 7 được ghi nhận cao nhất ở Phước Long (Bình Phước) với 949,9 mm, vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ 771,1 mm vào năm 1997. Ngoài ra, tổng lượng mưa ở Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) là 718,2 mm, vượt giá trị lịch sử 662,1 mm năm 1966.

Dự báo về lượng mưa tháng 8, cơ quan khí tượng cho biết, lượng mưa tại khu vực Bắc bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với TBNN từ 10 - 25%, riêng Lai Châu và Điện Biên ở mức xấp xỉ so với TBNN; Trung bộ phổ biến thấp hơn từ 15 - 30%; Tây nguyên và Nam bộ phổ biến ở xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.