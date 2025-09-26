Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Xuất huyết tiêu hóa do lối sống thiếu lành mạnh

Nam Sơn
Nam Sơn
26/09/2025 07:07 GMT+7

Sau thời gian thường xuyên thức khuya xem điện thoại, một nữ bệnh nhân (BN) 29 tuổi phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) lúc sáng sớm, trong tình trạng choáng ngất do chảy máu tiêu hóa, gây mất máu nhiều.

Tại Bệnh viện Hữu Nghị, các bác sĩ ghi nhận BN da xanh, niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt, liên hệ nhiều đến sốc mất máu. Xác định BN trong tình trạng nguy kịch, ê kíp cấp cứu lập tức triển khai hồi sức tuần hoàn, truyền dịch, thở ô xy, nhanh chóng làm các xét nghiệm chẩn đoán song song.

Xuất huyết tiêu hóa do lối sống thiếu lành mạnh - Ảnh 1.

Thức khuya dài ngày sẽ làm suy giảm chức năng tiêu hóa

Ảnh: PHƯƠNG AN TẠO BỞI AI

Thăm trực tràng xác định có phân đen, nhận định chảy máu tiêu hóa cao, các bác sĩ đã hội chẩn và quyết định nội soi dạ dày cấp cứu cho BN. Kết quả nội soi xác định BN loét tá tràng gây chảy máu, BN được can thiệp kịp thời bằng kẹp clip cầm máu và thuốc truyền liên tục phòng tái phát.

Với kết quả chẩn đoán chính xác, xử trí kịp thời, BN qua cơn nguy kịch, hiện các chỉ số sinh tồn ổn định. BN xuất viện, được tư vấn phòng ngừa tái phát.

Người nhà BN cho biết, trước nhập viện cấp cứu, BN đại tiện phân đen, mệt lả, phải nghỉ làm. BN có thói quen thường xuyên thức khuya xem điện thoại.

Theo bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu Nghị, chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc do lối sống thiếu lành mạnh (lạm dụng rượu bia, thuốc giảm đau, chất kích thích, stress, ăn uống thất thường…). Khi có triệu chứng nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, choáng ngất, cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

Một bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa lưu ý thêm: Để phòng và kiểm soát viêm loét, chảy máu dạ dày, cần duy trì ngủ đủ giấc. Thiếu ngủ làm suy giảm chức năng tiêu hóa. Thức khuya dài ngày, căng thẳng kéo dài cũng khiến dạ dày tăng tiết axit, nếu không được điều trị hiệu quả sẽ gây viêm loét, tăng nguy cơ chảy máu dạ dày. Ngoài ra, lạm dụng thuốc giảm đau và một số bệnh lý cũng tăng nguy cơ gây viêm loét, chảy máu dạ dày.

