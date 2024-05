Xuất khẩu gỗ đột phá, mang về hơn 6 tỉ đô

Ngày 29.5, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy xuất khẩu hàng hóa cả nước tháng 5 ước đạt 32,81 tỉ USD, tăng 5,7% so với tháng 4. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 156,77 tỉ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một sản phẩm nổi lên khi có mức tăng vọt về kim ngạch xuất khẩu vượt mặt nhiều ngành như dệt may, da giày.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng mạnh 5 tháng đầu năm 2024 NG.NGA

Số liệu cho thấy trong 5 tháng đầu năm, cả nước có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỉ USD. Trái ngược với kỳ vọng, xuất khẩu thủy sản và dệt may không ghi nhận được sự hồi phục ấn tượng. Trong khi đó, gỗ và sản phẩm từ gỗ đang có mức tăng trưởng đột phá chưa từng có sau giai đoạn giảm mạnh vì Covid-19.

Cụ thể, tính riêng tháng 5, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đạt 1,25 tỉ USD tăng trưởng 18,1% trong khi xuất khẩu dệt may giảm 9%; thủy sản giảm gần 4%. Tổng cộng sau 5 tháng, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,1 tỉ USD và có mức tăng trưởng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi tăng trưởng xuất khẩu dệt may ở mức 3,3%; giày dép 7,1%.

Như vậy, ngoại trừ điện tử, máy tính và linh kiện là mặt hàng xuất khẩu chủ yếu do doanh nghiệp FDI có mức tăng 33,4% thì gỗ và sản phẩm gỗ tăng cao bỏ xa các nhóm hàng còn lại. Những năm trước, nhóm gỗ và sản phẩm gỗ luôn có mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với dệt may, da giày. Thậm chí năm 2023, xuất khẩu của ngành gỗ đã giảm 15,9% so với năm 2022 khi chỉ đạt 13,18 tỉ USD.

Trong năm 2024, ngành gỗ đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ đạt 15 tỉ USD.