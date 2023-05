Xuất khẩu sản phẩm gỗ đang phục hồi

Ngày 23.5, tại buổi họp báo giới thiệu về Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN 2023 (VIFA EXPO 2023), ông Liêm cho biết: Tính đến thời điểm này, ngành sản xuất và chế biến sản phẩm gỗ vẫn gặp nhiều khó khăn. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 4 tỉ USD, giảm 28,5% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 2,6 tỉ USD, giảm 36,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, nếu xét riêng tháng 4.2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,2 tỉ USD tăng 5,5% so với tháng trước đó. Đây là tín hiệu cho thấy sự phục hồi của ngành này.

Các doanh nghiệp ngành gỗ đang nỗ lực tìm kiếm đơn hàng mới CTV

Cũng theo ông Liêm, bối cảnh kinh tế Việt Nam và thế giới nói chung vẫn còn nhiều khó khăn. Để vượt qua giai đoạn đặc biệt nhạy cảm này các doanh nghiệp cần tăng cường xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tìm kiếm đơn hàng ở các thị trường mới. Đây cũng là lý do VCCI HCM phối hợp với Hiệp hội Dừa Việt Nam và Công ty Cổ phần Thủ công mỹ nghệ gỗ Liên Minh tổ chức VIFA EXPO 2023.

Ban tổ chức VIFA ASEAN 2023 cho biết, chương trình sẽ diễn ra từ ngày 29.8 - 1.9.2023 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với sự tham gia của 350 doanh nghiệp. Hội chợ hứa hẹn sẽ trở thành một địa điểm xúc tiến thương mại quan trọng tầm cỡ khu vực của ASEAN.