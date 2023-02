Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh, giá tăng gấp 3 lần

Theo số liệu của Hải quan, trong năm 2022, xuất khẩu trái cây tươi chỉ đạt khoảng 2,1 tỉ USD, giảm gần 11% so với năm 2021. Nguyên nhân do mặt hàng chủ lực là thanh long giảm gần 39% so với năm trước, chỉ đạt 632 triệu USD. Tỷ trọng của trái thanh long cũng giảm từ 44% xuống còn 30% trong tổng cơ cấu trái cây tươi xuất khẩu của Việt Nam.



Xuất khẩu sầu riêng tăng mạnh khiến giá mặt hàng này lên mức cao kỷ lục CHÍ NHÂN

Ngược lại, mặt hàng sầu riêng tăng tưởng đến 137% tương đương kim ngạch 421 triệu USD. Tỷ trọng của trái sầu riêng trong cơ cấu hàng xuất khẩu tăng từ 7,6% của năm 2021 lên 20% trong năm 2022.

Xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2022 nhờ thị trường Trung Quốc cấp phép nhập khẩu chính ngạch. Từ đó đến nay, giá sầu riêng của Việt Nam luôn ở mức cao. Hiện tại vùng ĐBSCL, giá sầu riêng đang lên cơn sốt với mức giá từ 140.000 - 180.000 đồng/kg tăng gấp 3 lần các năm trước.

Các doanh nghiệp lí giải, giá sầu riêng tăng mạnh là do nhu cầu thị trường cao trong khi nguồn cung hạn chế vì đây trải vụ, chỉ có ở các tỉnh miền Tây của Việt Nam.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam nhận định, đây là lợi thế rất lớn của trái sầu riêng Việt Nam khi nguồn cung gần như quanh năm, trong khi Thái Lan có mùa vụ. Trung Quốc lại là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới và ở cạnh nên chúng ta mất ít thời gian và chi phí hơn Thái Lan để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nước này. Sầu riêng có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu tỉ USD của Việt Nam ngay trong năm 2023 nếu tiếp tục tuân thủ tốt các quy định về thị trường.

Hiện Việt Nam có khoảng 90.000 ha sầu riêng trải dài từ ĐBSCL đến Tây Nguyên. Ngoài sầu riêng, xuất khẩu chuối trong năm qua đạt kim ngạch trên 310 triệu USD, tăng trưởng 35%.