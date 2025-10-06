Xuất khẩu suy giảm, CPI bật tăng

Xuất siêu 9 tháng giảm 4,33 tỉ USD so cùng kỳ năm trước

Theo số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố tại buổi họp báo thường kỳ quý 3 sáng nay 6.10, trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 82,49 tỉ USD, giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ là một trong 7 nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỉ USD trong 9 tháng năm 2025 ẢNH: ĐAN THANH

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 42,67 tỉ USD, giảm 1,7% so với tháng trước, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm 8,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 37,5%.

Tính chung 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 348,74 tỉ USD, tăng 16,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 85,41 tỉ USD, tăng 2,0%, chiếm 24,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 263,33 tỉ USD, tăng 21,4%, chiếm 75,5%.

Nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 39,82 tỉ USD, tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm trước. 9 tháng năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 331,92 tỉ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng qua, với kim ngạch đạt 112,8 tỉ USD, xuất siêu đạt 99,1 tỉ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 134,4 tỉ USD, nhập siêu từ Trung Quốc 84,8 tỉ USD, tăng 40,2%.

Theo số liệu sơ bộ, tháng 9 Việt Nam xuất siêu 2,85 tỉ USD. Tính chung 9 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 21,15 tỉ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,26 tỉ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 37,08 tỉ USD.

CPI tăng 3,27%, lạm phát tăng 3,19%

Cục Thống kê thông tin, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,42% so với tháng trước; tăng 2,61% so với tháng 12.2024; tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu CPI tháng 9 tăng do dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập, giá thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng ẢNH: ĐAN THANH

Theo Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng 9 tăng là do dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập, giá thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng.

Trong mức tăng 0,42% của CPI tháng 9, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.

Điển hình như, nhóm giáo dục tăng 2,22%. Trong đó, giá dịch vụ giáo dục tăng 2,43% do một số trường đại học, trung học dân lập và mầm non tư thục tại một số địa phương điều chỉnh tăng mức học phí năm học 2025 - 2026.

Cạnh đó, giá các mặt hàng văn phòng phẩm cũng tăng như: bút viết các loại tăng 0,88%; sản phẩm từ giấy tăng 0,81%; sách giáo khoa tăng 0,40%; văn phòng phẩm, đồ dùng học tập khác tăng 0,49%.

Ngoài ra, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,41% (làm CPI chung tăng 0,14 điểm phần trăm).

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,41%, chủ yếu do các nguyên nhân sau: giá thuê nhà tăng 0,28% trước nhu cầu thuê nhà tăng tại một số địa phương khi bước vào năm học mới; giá điện sinh hoạt tăng 0,30%; giá nước sinh hoạt tăng 0,27% do thời tiết nắng nóng làm nhu cầu tiêu dùng tăng; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,52% do giá gạch, cát, đá tăng cao khi nguồn cung khan hiếm...

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,20% so với tháng trước và tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung.

"Điều này là do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản", bà Hương lý giải.