Xuất khẩu tôm cá bất ngờ tăng mạnh, ước đạt trên 10 tỉ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), giá trị xuất khẩu tôm cá của Việt Nam tiếp tục tăng trong tháng 10. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu thủy sản đạt trên 8,2 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này có nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực cùng tăng mạnh.



Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm 2024 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đáng chú ý, mặt hàng tôm xuất khẩu đạt tới 394 triệu USD trong tháng 10, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 10 tháng là 3,2 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt trong tháng 10, xuất khẩu tôm sang tất cả các các thị trường tiêu thụ chính đều ghi nhận tăng trưởng 2 con số. Dự báo cả năm 2024, kim ngạch xuất khẩu tôm có thể đạt tới 4 tỉ USD. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc trong tháng 10 năm nay đạt 91 triệu USD, tăng đến 44%. Tính chung 10 tháng, riêng thị trường này đạt 676 triệu USD, tăng 31% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cá tra tháng 10 cũng đạt gần 202 triệu USD, tăng 17% so với tháng 10 năm trước. Trong 10 tháng, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đạt giá trị 1,7 tỉ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo xuất khẩu cá tra Việt Nam có khả năng vượt mốc 2 tỉ USD trong cả năm 2024.

Một mặt hàng quan trọng khác là cá ngừ, xuất khẩu tháng 10 đạt gần 93 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là lần đầu tiên trong 25 tháng quá, giá trị xuất khẩu cá ngừ theo tháng đã đạt mức hơn 90 triệu USD. Lũy kế 10 tháng qua đạt hơn 821 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023. Với đà tăng trưởng này, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt kim ngạch 1 tỉ USD trong năm 2024, tăng 18%.

Đáng chú ý, trong tháng 10 này xuất khẩu cá ngừ sang Nhật Bản phục hồi mạnh mẽ. Giá trị xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này trong tháng 10 đã tăng gần 31% so với cùng kỳ.

Với đà tăng trưởng hiện nay, dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thể về đích ở cột mốc 10 tỉ USD.