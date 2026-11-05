‘Xuất-Kixx Chạm Đỉnh Cao’: Dấu ấn từ câu chuyện thương hiệu đến truyền thông đa kênh

Từ tinh thần bứt phá đến lời hứa đồng hành

Đằng sau tay lái là những công việc cần chu toàn, những người thân đang chờ đợi và cả những dự định còn ấp ủ. Động cơ vận hành ổn định giúp mỗi người an tâm tiếp nối những hành trình ấy, chủ động đảm nhận nhiều vai trò trong cuộc sống. Đó cũng là tinh thần thương hiệu dầu nhớt Kixx thuộc GS Caltex, Hàn Quốc gửi gắm qua chiến dịch "Xuất-Kixx Chạm Đỉnh Cao", gắn hiệu suất và sự tin cậy của sản phẩm với nhu cầu thường ngày.

"Xuất-Kixx Chạm Đỉnh Cao" ghi nhận sức lan tỏa trên nhiều kênh truyền thông

Trong tháng 8 - 9.2026, chiến dịch xuất hiện trên Facebook, TikTok, YouTube, kết hợp quảng cáo LCD và VOV Giao thông. Theo ghi nhận từ thương hiệu, video chính đạt hơn 52,4 triệu lượt xem trên ba nền tảng, tạo sức lan tỏa cho hình ảnh dầu nhớt cao cấp đến từ Hàn Quốc.

Lấy bối cảnh giao thông đô thị, video truyền tải thông điệp vượt qua sự trì trệ trong nhịp sống thường ngày để bứt phá, hướng tới những mục tiêu mới. Qua sự chuyển mình của nhân vật khi có Kixx đồng hành, vai trò bảo vệ động cơ được gắn với tinh thần sẵn sàng tăng tốc. Cách kể bằng hình ảnh giúp thông điệp về hiệu suất vận hành trở nên dễ tiếp cận hơn.

Video truyền tải tinh thần vượt qua sự trì trệ, sẵn sàng bứt phá cùng Kixx

"Xuất-Kixx Chạm Đỉnh Cao" kể về câu chuyện của những người góp phần kết nối Kixx với thị trường toàn cầu. Vai chính video chủ đề do Han Chang-hee, chuyên viên kinh doanh quốc tế thuộc mảng dầu nhớt GS Caltex đảm nhận. Sự xuất hiện của người trực tiếp làm việc với đối tác và khách hàng mang đến góc nhìn gần gũi về con người phía sau thương hiệu.

Han Chang-hee, chuyên viên kinh doanh quốc tế GS Caltex, đảm nhận vai chính trong video

Phối hợp điểm chạm, tiếp nối hành trình tìm hiểu sản phẩm

Bên cạnh các nội dung trên kênh thương hiệu, chiến dịch còn hợp tác với các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng trong cộng đồng yêu xe như TipcarTV, Xehay... để cùng trải nghiệm chăm sóc xe với dầu nhớt Kixx. Các nội dung thu hút khoảng 5,2 triệu lượt xem trên YouTube và TikTok.

Qua những trải nghiệm ấy, các nhà sáng tạo có dịp chia sẻ cảm nhận về Kixx, đồng thời trao đổi về cách chăm sóc xe từ góc nhìn của người am hiểu và gắn bó với ô tô. Những câu chuyện gần gũi giúp thông tin về dầu nhớt dễ hiểu hơn, gợi mở cho người xem cách lựa chọn sản phẩm và bảo dưỡng phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Kixx đem đến đa dạng các sản phẩm dầu xe con từ tầm trung đến cao cấp

Từ môi trường số, hình ảnh Kixx tiếp tục hiện diện trong nhịp sống thường ngày qua hệ thống màn hình LCD tại 648 địa điểm văn phòng, chung cư ở Hà Nội và TP.HCM suốt 12 tuần. Thông điệp chiến dịch còn theo chân những chuyến xe qua truyền thông trên kênh VOV Giao thông tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 10.8 đến 9.9.2026. Với thời lượng 30 giây, các mẫu quảng cáo xuất hiện vào giờ cao điểm sáng và chiều tối, đưa câu chuyện chăm sóc động cơ đến người nghe ngay trong lúc di chuyển.

Song song với đó, Kixx tiếp tục phát triển câu chuyện thương hiệu qua series "Kết nối cùng Kixx", từ góc nhìn của những người đứng sau thương hiệu đến trải nghiệm của các đối tác quốc tế. Sau tập mở đầu ở Việt Nam, tập tiếp theo sẽ kể về chuyến thăm Hàn Quốc của các nhà sáng tạo nội dung và đối tác Uzbekistan.

Kixx đồng hành để động cơ vận hành ổn định, tiếp nối những hành trình mỗi ngày

Khép lại "Xuất-Kixx Chạm Đỉnh Cao", chiến dịch ghi dấu bằng cách kết hợp câu chuyện giàu cảm xúc với thông tin công nghệ, đưa hình ảnh thương hiệu vào nhịp sống thường ngày. Những kết quả về lượt xem, hiển thị và truy cập trang đích tạo tiền đề để Kixx tiếp tục duy trì sự quan tâm của người dùng. Từ nền tảng ấy, trải nghiệm sản phẩm thực tế sẽ là bước tiếp nối quan trọng, giúp thông điệp về hiệu suất và sự tin cậy dần trở thành niềm tin bền vững.

Cập nhật tin tức mới nhất về Kixx tại: https://www.facebook.com/KixxVietnam