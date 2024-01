Xuất ngoại đầu năm mới với loạt ưu đãi đẳng cấp từ thẻ tín dụng VIB

Để tận hưởng các tiện ích từ chương trình MasterCard Travel Rewards, chủ thẻ VIB chỉ cần đăng ký tài khoản để xem danh sách ưu đãi tại đây và chọn hình thức áp dụng như sau:

- Ready to use (Ưu đãi được sử dụng ngay): Ưu đãi được liên kết trực tiếp, khách hàng chỉ cần sử dụng thẻ tín dụng VIB MasterCard để thanh toán và được hoàn tiền.

- Add to Card (Thêm vào thẻ): Khách hàng chọn điểm ưu đãi trên website chương trình, sau đó nhấn "Add to card" trước khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB MasterCard tại cửa hàng/website của điểm ưu đãi.

- Click to use (Nhấn để dùng): Khách hàng chọn điểm ưu đãi và nhấn "Access this offer now", chọn "Complete redemption" để được dẫn đến website thương hiệu và thực hiện mua sắm/thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB MasterCard.

Tất cả khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng VIB MasterCard tại các đối tác có liên kết với chương trình MasterCard Travel Rewards sẽ được nhận hoàn tiền trong vòng 30 ngày.