Xúc động khoảnh khắc BTC World Cup tri ân Jota: Thế giới không bao giờ quên anh!

Ban tổ chức tri ân Diogo Jota

Ban tổ chức World Cup 2026 vừa có hành động ý nghĩa dành tặng gia đình Diogo Jota. Ngay khi quốc ca Bồ Đào Nha vang lên ở trận gặp CHDC Congo ở bảng K World Cup 2026, màn hình lớn sân vận động NRG (Mỹ) đã hiện lên hình ảnh Jota trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trên khán đài, bố mẹ của Jota đã được mời đến để chứng kiến khoảnh khắc xúc động. Hình ảnh của tiền đạo Liverpool trên màn hình như thông điệp rằng thế giới sẽ không bao giờ lãng quên anh.

Diego Jota cùng em trai Andre luôn ở trong trái tim người hâm mộ, đồng hành cùng Bồ Đào Nha trong từng bước chân ở kỳ World Cup quan trọng này.

Hình ảnh Jota được chiếu trên màn hình lớn trước trận ra quân của Bồ Đào Nha ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Diogo Jota bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp vào năm 2013 khi gia nhập CLB Paços từ Gondomar SC ở quê nhà Bồ Đào Nha. Sau một mùa giải, anh được lên đội một và thi đấu ấn tượng, ghi 14 bàn trong 41 trận. Vào tháng 2.2015, anh ra mắt Primeira Liga và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Paços. Năm 2016, anh chuyển sang Atletico Madrid, nhưng không thành công và được cho mượn đến Porto, nơi anh ghi 9 bàn và gây ấn tượng tại Champions League. Sau hành trình đáng nhớ tại Wolverhampton, Jota chuyển đến Liverpool với mức phí 41 triệu bảng vào năm 2020.

Sau mùa đầu tiên với 9 bàn, mùa 2021-2022, Jota bùng nổ với 21 bàn và giúp Liverpool giành Cúp FA, Cúp Liên đoàn và vào chung kết Champions League. Tháng 8.2022, Jota ký hợp đồng dài hạn với Liverpool, dù gặp chấn thương, nhưng vẫn duy trì phong độ ấn tượng.

Diogo Jota cũng là ngôi sao quan trọng của đội tuyển Bồ Đào Nha, tham dự các giải đấu lớn như EURO và World Cup 2022 và nâng cúp vô địch Nations League 2024-2025 cùng đội tuyển quốc gia. Anh qua đời vào tháng 7.2025, sau tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha.

Tại World Cup 2026, các cầu thủ Bồ Đào Nha dự kiến đeo những chiếc vòng tay đặc biệt mang tên Diogo Jota để tưởng nhớ người đồng đội cũ trong suốt giải đấu.