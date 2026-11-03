Xúc động lễ kết nạp đảng viên mới tại di tích Nhà tù Hỏa Lò

Chiều 3.11, tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, Chi bộ Tòa soạn Hà Nội Báo Thanh Niên tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới, kết hợp tham quan di tích và sinh hoạt chi bộ chuyên đề, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lý tưởng cho mỗi đảng viên.

Trong khuôn khổ chương trình, các đảng viên và đại biểu đã dâng hương, tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò, tìm hiểu về lịch sử đấu tranh kiên cường, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong những năm tháng bị thực dân Pháp giam cầm.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm các bậc tiền bối đã anh dũng hy sinh tại Nhà tù Hòa Lò ẢNH: TUẤN MINH

Ông Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Bí thư Chi bộ Tòa soạn Hà Nội, dâng hương tại di tích Nhà tù Hỏa Lò ẢNH: TUẤN MINH

Những câu chuyện, tư liệu và hiện vật tại di tích giúp các thành viên trong chi bộ hiểu sâu sắc hơn về tinh thần yêu nước, ý chí kiên trung, sự hy sinh của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp nối hoạt động giáo dục truyền thống, Chi bộ Tòa soạn Hà Nội Báo Thanh Niên tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Văn Hiệp theo Quyết định số 307-QĐ/ĐUTWĐ ngày 13.10.2026 của Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Ông Trần Việt Hưng trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho tân đảng viên Lê Văn Hiệp ẢNH: TUẤN MINH

Ông Trần Việt Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Bí thư Chi bộ Tòa soạn Hà Nội, đã công bố quyết định kết nạp đảng viên đối với quần chúng Lê Văn Hiệp.

Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên, đảng viên mới Lê Văn Hiệp đã đọc lời tuyên thệ, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đảng viên mới tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp ẢNH: TUẤN MINH

Đảng viên mới cũng cam kết không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng.

Tuyên thệ giữa chứng tích lịch sử

Tại không gian trầm mặc và linh thiêng của di tích Nhà tù Hỏa Lò, lễ kết nạp đảng viên mới đã mang lại những rung cảm sâu sắc và niềm xúc động, tự hào đối với mỗi người tham dự.

Khoảnh khắc lời tuyên thệ của người đảng viên trẻ vang lên trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, giữa chứng tích lịch sử khiến buổi lễ trở thành cuộc trao truyền đầy cảm xúc giữa các thế hệ. Đó không chỉ là niềm tự hào, niềm vinh dự lớn lao của một cá nhân khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, mà còn là sự lắng đọng thiêng liêng, nhắc nhở trách nhiệm tiếp nối ngọn lửa cống hiến của người làm báo hôm nay.

Các đảng viên trong Chi bộ Tòa soạn Hà Nội Báo Thanh Niên chúc mừng tân đảng viên Lê Văn Hiệp

ẢNH: TUẤN MINH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Hưng bày tỏ sự xúc động khi được chứng kiến thời khắc kết nạp đảng viên mới của chi bộ, trên mảnh đất lịch sử thiêng liêng - nơi từng thấm đẫm máu đào và ý chí kiên trung bất khuất của các bậc tiền bối cách mạng.

Ông Trần Việt Hưng giao nhiệm vụ và nhấn mạnh những quyền hạn, nghĩa vụ của người đảng viên dự bị, đồng thời đề nghị đảng viên mới tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm trong công việc và cuộc sống, xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức Đảng.