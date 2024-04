Xúc tiến Đầu tư Long An-Hàn Quốc 2024: công nghệ cao, hạ tầng xanh

Sáng 27.4, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), UBND tỉnh này vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2024 với chủ đề "Xúc tiến đầu tư - tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng". Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc lần này của đoàn công tác tỉnh Long An.

Đoàn công tác tỉnh Long An chứng kiến doanh nghiệp của tỉnh và Hàn Quốc trao ý định thư hợp tác VŨ ĐẠT

Tham dự hội nghị có ông Vũ Hồ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc; ông Shing Choon Il, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TP.HCM... cùng hơn 150 đại diện tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định Hàn Quốc đã thiết lập mối quan hệ đầu tư bền chặt với tỉnh. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, thặng dư thương mại và sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cam kết sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, áp dụng đầy đủ các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư; cải cách hành chính và hỗ trợ pháp lý để doanh nghiệp Hàn Quốc cảm nhận thực chất hơn khi hợp tác đầu tư vào Long An như ngôi nhà thứ 2 của chính mình.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu tại hội nghị VŨ ĐẠT

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh Long An đã trao nhiều ý định thư hợp tác quan trọng với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, như: hợp tác giữa tỉnh Long An và JDC-Saigontel-Zennith về phát triển khu công nghệ cao; nghiên cứu đầu tư dự án trong lĩnh vực môi trường để phát triển kinh tế tuần hoàn tại Long An. Đây là cơ sở, tiền đề quan trọng mở ra cơ hội đón nhận làn sóng đầu tư Hàn Quốc thật sự có chất lượng cao vào Long An, đặc biệt ở lĩnh vực phát triển hạ tầng và công nghệ cao.

Các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng tại Long An tháp tùng cùng đoàn công tác của UBND tỉnh Long An và các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng đã trao nhiều ý định thư hợp tác trong các lĩnh vực về việc triển khai thí điểm mô hình khu công nghiệp xanh, đầu tư cơ sở hoàn nguyên môi trường, đầu tư phát triển tiểu khu công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc…

Quang cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư Long An - Hàn Quốc năm 2024 tại Seoul, Hàn Quốc VŨ ĐẠT

Từ ngày 22 - 26.4, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh Long An đến Hàn Quốc để thu hút các nhà đầu tư Hàn Quốc. Trong chuyến công tác, đoàn cũng đã diện kiến cựu Tổng thống Lee Myung Bak tại Thủ đô Seoul; khảo sát tại Trung tâm phát triển thành phố quốc tế tự do Jeju (JDC), làm việc với Tỉnh trưởng tỉnh Jeju, Hàn Quốc.