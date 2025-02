Xung đột Nga - Ukraine đứng trước chuyển biến lớn

Liệu có xuất hiện thỏa thuận "Minsk 3.0" ?

Khi việc đàm phán về xung đột Ukraine vẫn chưa rõ ràng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 13.2 nói tương lai của Ukraine "không nên trở thành Minsk 3.0". Ông Hegseth đề cập việc Kyiv và Moscow từng 2 lần ký thỏa thuận Minsk vào các năm 2014 và 2015 để ngừng bắn tạm thời ở vùng Donbass miền đông Ukraine. Tuy nhiên, cả hai thỏa thuận đều sớm bị phá vỡ và giao tranh lại tiếp diễn. Do đó, việc Ukraine và Nga ký thỏa thuận ngừng bắn không đảm bảo chắc chắn nó có thể được duy trì nếu không có các điều khoản ràng buộc mạnh mẽ. Bộ trưởng Hegseth tuyên bố an ninh của Ukraine thời hậu chiến sẽ phải được đảm bảo bởi "quân đội châu Âu và ngoài châu Âu" và không nằm trong phạm vi phòng thủ tập thể (Điều 5) của NATO. Ông nói châu Âu phải chịu trách nhiệm chính trong việc ủng hộ Ukraine và an ninh châu lục, khi Mỹ tập trung vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.