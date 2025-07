Xung đột sắc tộc đẫm máu tại Syria

Hôm qua (14.7), Tổ chức Quan sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) dẫn nguồn tin cho biết ít nhất 37 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột mới nhất giữa các bộ lạc người Bedouin và lực lượng dân quân người Druze tại TP.Sweida thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam Syria. Bedouin là các bộ lạc chủ yếu theo Hồi giáo Sunni trong khi người Druze là một nhóm sắc tộc và tôn giáo thiểu số, bắt nguồn từ Hồi giáo nhưng được coi là một tôn giáo độc lập. Theo Reuters, hai bên từng xảy ra xung đột nhưng đây là lần đầu tiên giao tranh xuất hiện ngay tại Sweida, nơi chủ yếu có cư dân là người Druze.

Các thành viên lực lượng an ninh Syria canh gác sau cuộc đụng độ tại tỉnh Sweida hồi tháng 5 ẢNH: REUTERS

SOHR cho hay bạo lực bắt đầu sau một loạt vụ bắt cóc, gồm việc bắt giữ và đánh đập một thương nhân Druze trên xa lộ nối Sweida với thủ đô Damascus. Người Druze sau đó bắt nhiều thành viên các bộ lạc Bedouin để trả đũa và châm ngòi cho việc leo thang. Người Bedouin tiếp tục lập chốt kiểm soát và bắt nhiều người Druze trong ngày 13.7. Pháo kích dữ dội được ghi nhận tại khu vực làm nhiều người thương vong và hư hại tài sản, trang Ynet News đưa tin. Trong số những người thiệt mạng có 27 người Druze và 10 người Bedouin.

Tỉnh trưởng Sweida Mustapha al-Bakur đã kêu gọi người dân kiềm chế trong khi các lãnh đạo tinh thần người Druze đề nghị chính quyền can thiệp. Hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin rằng chính quyền đã triển khai lực lượng an ninh đến ranh giới tỉnh Sweida và Daraa. Bộ Nội vụ Syria nói sẽ can thiệp trực tiếp để giải quyết xung đột.

Đây là đợt đụng độ mới nhất trong số nhiều cuộc xung đột đẫm máu tại Syria từ khi ông Bashar al-Assad bị lực lượng đối lập lật đổ vào tháng 12.2024. Hồi tháng 5, sau các vụ đụng độ tương tự, Tổng thống Ahmed al-Sharaa gặp gỡ các lãnh đạo người Druze và tỉnh trưởng Sweida nhằm bàn cách giảm căng thẳng và thúc đẩy đoàn kết. Các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh của chính quyền mới và người Druze trong tháng 4 và tháng 5 đã làm hàng chục người thiệt mạng.