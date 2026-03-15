Xung đột Trung Đông ảnh hưởng thế nào đến ngành ô tô?

Tình trạng bất ổn ngày càng leo thang ở Trung Đông đang tạo ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Không chỉ đe dọa đến an ninh năng lượng, cuộc xung đột này tác động lớn đến ngành công nghiệp ô tô.

Từ Detroit (Mỹ) đến Tokyo (Nhật Bản), các nhà điều hành một số hãng xe đang điều chỉnh lại dự báo khi giá năng lượng tăng cao. Eo biển Hormuz, một tuyến đường quan trọng đối với việc vận chuyển dầu mỏ, vẫn là một điểm nóng. Giá dầu cao hơn đồng nghĩa với chi phí nhiên liệu cao hơn, điều đó ảnh hưởng đến mọi thứ, từ hoạt động của các nhà máy sản xuất ô tô cho đến chi phí vận chuyển phụ tùng và xe thành phẩm trên toàn thế giới.

Ảnh: Bloomberg

Một báo cáo từ S&P Global đã nêu bật một số kịch bản cho toàn ngành công nghiệp ô tô. Iran thực tế chưa phải là một thị trường ô tô lớn (với 1,1 triệu ô tô xuất xưởng trong năm 2025 chủ yếu dành cho tiêu thụ nội địa), nhưng cuộc xung đột kéo dài sẽ gây ra ảnh hưởng dây chuyền trên toàn thế giới, từ biến động tiền tệ cho đến sự nhạy cảm về giá của người mua.

Vận tải biển trở thành mắt xích quan trọng tác động đến ngành ô tô toàn cầu. Các tuyến đường hàng hải quan trọng ở vùng Vịnh đang gặp phải tình trạng chậm trễ, phí bảo hiểm cao và gián đoạn do rủi ro an ninh. Đối với các nhà sản xuất ô tô ở châu Á vốn xuất khẩu số lượng lớn ô tô sang Trung Đông, điều này đặt ra những thách thức thực sự.

Các hãng xe của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ vốn phụ thuộc nhiều vào tuyến đường vận chuyển hàng hóa qua vùng biển này để phục vụ khách hàng tại Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các quốc gia lân cận khác. Do đó, ngay cả những gián đoạn ngắn cũng có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền, làm chậm trễ việc giao hàng và tăng chi phí vận chuyển.

Theo Reuters, Toyota mới đây đã thể hiện mức độ nghiêm trọng của tình hình căng thẳng ở Trung Đông bằng cách cắt giảm sản lượng ô tô dự kiến xuất khẩu sang Trung Đông. Con số này có thể lên đến hàng chục nghìn chiếc trong vài tháng tới. Khi một nhà sản xuất ô tô quy mô hàng đầu thế giới thay đổi sản lượng, các nhà cung cấp sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng.

Các nhà sản xuất linh kiện nhỏ thường hoạt động với biên lợi nhuận và lịch trình rất eo hẹp. Chính vì vậy, sự thay đổi về khối lượng xuất khẩu có thể dẫn đến tình trạng tồn kho quá nhiều trong một tháng và phải vội vã tìm kiếm linh kiện vào tháng tiếp theo. Sự không chắc chắn này đang gây khó khăn cho việc lập kế hoạch ở mọi khâu trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, tác động kinh tế không chỉ dừng lại ở các nhà sản xuất. Chi phí vận chuyển và hóa đơn nhiên liệu tăng cao làm tăng tổng chi phí bán xe, một phần trong số đó ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Tại các thị trường nơi lạm phát đang có xu hướng gia tăng, ngay cả những đợt tăng giá nhỏ đối với ô tô cũng có thể làm giảm nhu cầu mua sắm. Người mua có thể trì hoãn việc mua ô tô, đặc biệt ở những khu vực có chi phí tài chính cao.